Пока неизвестно, сколько средств понадобится, ущерб подсчитывают. Но сбор уже начат. Фото: ИА Turmush

Жители Сузакского района Джалал-Абадской области собирают деньги на восстановление сгоревшего здания айыл окмоту.

По информации ИА Turmush, имамы села инициировали марафон. Активисты села поддержали и организовали его. На данный момент идет сбор средств с участием частных предпринимателей, руководителей организаций, религиозных деятелей и местных жителей.

Глава айыл окмоту Бекзат Умаров сообщил ИА Turmush, что марафон продолжится, как только специальная экспертиза подсчитает ущерб, начнутся восстановительные работы.

«Жители села пожертвовали столько, сколько смогли, депутаты айыльного кенеша, предприятия района, комитеты сельских школ собрали средства. Предприниматели также заявили, что окажут финансовую поддержку, некоторые из них предоставят строительные материалы и мебель. Каждое пожертвование регистрируется комиссией, созданной имамами села», — сказал он.

Десять дней назад в здании Сузакского айыл окмоту вспыхнул пожар. Вместе с кабинетами огонь уничтожил документы и мебель.

Пожар начался на складе, но при этом пострадало и здание, и документы в нем. Фото: ИА Turmush

В МЧС сообщили, что пожар возник на складе здания, где хранился уголь. Экспертиза выясняет причины пожара и сумму нанесенного ущерба.

Сейчас сотрудники айыл окмоту работают в старом здании центра обслуживания населения.