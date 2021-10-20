ЦИК завершила приём документов от партий для участия в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш. Всего списки кандидатов по единому избирательному округу предоставила 21 политическая партия:

1. Бутун Кыргызстан;

2. Социалистическая партия «Ата Мекен»;

3. Ишеним;

4. Ынтымак;

5. Улуттар Биримдиги;

6. Ата-Журт Кыргызстан;

7. Справедливости и развития «Ыйман Нуру»;

8. «АЛЬЯНС»;

9. Социально-политическая партия «Надежда Народа/Эл Үмүтү»;

10. Демократическая партия «Азаттык»;

11. «Улуу-Журт»;

12. «Мекенчил Эл»;

13. «Патриотическая партия Единения Кыргызстана»;

14. «Социал-демократы»;

15. «Партия народного достояния-Аруузат»;

16. «ОРДО»;

17. Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»;

18. «Партия Зеленых Кыргызстана»;

19. «Легалайз»;

20. «Кучтуу регион»;

21. Жашасын Кыргызстан.

Общее количество выдвинутых кандидатов составило 1 046. Женщин в этом списке лишь 36%, все остальные — мужчины.

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В ЦИК напомнили, что согласно законодательству, политическая партия по единому избирательному округу выдвигает не более 54 кандидатов. При этом она обязана соблюсти следующие квоты:

не более 70% кандидатов одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций;

не менее 15% кандидатов не старше 35 лет, при этом не менее трех кандидатов из них должны быть включены в список первых 25 кандидатов;

не менее 15% кандидатов, имеющих различную этническую принадлежность, при этом не менее трех кандидатов из них должны быть включены в список первых 25 кандидатов;

не менее двух кандидатов — лица с ограниченными возможностями здоровья, при этом один из них должен быть включен в список первых 25 кандидатов.

«После представления списка кандидатов в ЦИК его состав и порядок размещения в нем кандидатов не могут изменяться. Если один из кандидатов из списка выбывает по какой-то причине, другой кандидат занять его место в списке уже не сможет», — сообщили в ЦИК.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Из них только 18 мест достанется женщинам. Сами депутаты будут избираться по сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, а 36 нардепов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Мы всё ещё набираем наблюдателей на предстоящие выборы. Для наблюдения на парламентских выборах нам нужно 1500 человек. Задача наблюдателя — следить за всем, что может повлиять на выборы, начиная от предвыборной агитации и заканчивая проверкой итоговых протоколов. Вся информация здесь:

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