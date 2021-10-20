В Оше задержаны подозреваемые в похищении 19-летней девушки для принудительного вступления в брак. Об этом «Клоопу» сообщил инспектор ГАИ Ошского УВД Адахан Арабаев.

По его словам, 19 октября в 18:30 в милицию поступила информация, что на остановке по улице Исанова в городе Ош неизвестные силой посадили девушку в машину и увезли в неизвестном направлении.

Спустя полчаса, дежурные инспекторы на посту в селе Кыргыз-Чек Кара-Суйского района услышали из окон проезжающей машины крик о помощи. Сотрудники милиции устроили погоню и остановили машину на светофоре в селе Учкун.

«В машине находились девушка и подозреваемые. Похищенной оказалась 19-летняя жительница Джалал-Абадской области. Похитителям 25 и 26 лет, они также являются жителями этой области», — сказал Арабаев.

Подозреваемые переданы городской милиции Оша. Идут следственные мероприятия.

Согласно действующим законам, за похищение лица с целью вступления в брак предусмотрено наказание лишением свободы от 5 лет до 7 лет и 6 месяцев. За похищение несовершеннолетнего лица для вступления в фактические брачные отношения либо для вступления в брак вопреки его воле — от 7 до 10 лет лишения свободы.

Похищение и убийство девушек

Иллюстрация: Алина Печенкина / Kloop.kg

Одними из резонансных случаев похищения девушек в Кыргызстане стали похищение 27-летней Айзады Канатбековой и 19-летней Бурулай Турдалы кызы.

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7 утра.

Выехавшие на место милиционеры установили, что трое неизвестных мужчин посадили Канатбекову в автомобиль марки «Хонда» и уехали в неизвестном направлении. Данный факт был зарегистрировали в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье «Похищение лица с целью вступления в брак».

Спустя два дня, 7 апреля, местный пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину на которой похитили Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля трупы девушки и её похитителя.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку, а после покончил жизнь самоубийством.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой. Хронология событий

Похожая история с похищением и убийством девушки произошла в стране три года назад — тогда погибла 19-летняя Бурулай Турдалы кызы.

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