В начале октября 2021 года кабинет министров Кыргызстана объявил о повышении тарифов на электроэнергию и отопление для всех потребителей, которые начнут действовать с 2022 года. Тарифы будут повышаться ежегодно на 10%.

Вместе с этим, на фоне продолжающегося энергетического кризиса в стране начался отопительный сезон. Журналисты «Клоопа» собрали волнующие граждан вопросы и задали их экспертам в области энергетики.

Как складывается тариф на электроэнергию и отопление?

Глава тарифного и центрового регулирования ГАРТЭК [Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса] Абайылда Адылбек уулу рассказал, что тарифы на электроэнергию складываются из ее стоимости.

Эта стоимость состоит из пяти частей:

производство — 50 тыйынов;

поставка — 27 тыйынов;

распределение — 50 тыйынов;

потери — 12 тыйынов;

налоги — 10 тыйынов.

«Так, по факту 2020 года стоимость электрической энергии составила 1 сом 49 тыйынов. Тарифы для бытовых потребителей составляют до 700 кВт – это 77 тыйынов. А в случае превышения 700 кВт применяется тариф в 2 сома 16 тыйынов», — рассказал Адылбек уулу.

А что с отоплением?

По словам Адылбека уулу, фактическая стоимость производства тепловой энергии на ТЭЦ Бишкек составила 970 сомов за 1 Гкал\час. Стоимость распределения тепловой энергии на сетях Бишкектеплосети составила 588 сомов.

«Таким образом, у нас складывается 1 558 сомов. Тогда как средне выставленный тариф, то есть от потребителей, поступает денег в среднем 1 259 сомов. Таким образом мы имеем дефицит тарифа в 300 сомов», — пояснил он.

Почему установили лимиты на электроэнергию?

По словам эксперта управления распределения электроэнергии Нацэнергохолдинга Рустама Садыкова, основной источник выработки электроэнергии в стране это каскад Токтогульской ГЭС. Он зависит от приточности воды в реке Нарын.

«В этом году приточность в реке Нарын ниже среднемноголетнего [уровня]. Поэтому по республике постановлением кабмина установлены лимиты электрической энергии и мощности. Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы успешно пройти зимний период. По окончанию отопительного периода, по состоянию на первое апреля, чтобы в Токтогульском водохранилище был необходимый объем [для последующих отопительных периодов]», — пояснил он.

Что делать, если электричество — единственный способ для отопления?

На этот вопрос Садыков ответил, что если в жилых домах основной и единственный источник отопления это электричество, то его у абонентов отключать не будут.

«У нас есть альтернативные виды отопления: это газовое отопление, угольное. Что можно посоветовать населению? Использовать энергосберегающие технологии», — добавил эксперт.

Как экономить электроэнергию?

Советы по экономии электричества дала пресс-секретарь «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева. По ее словам, правило выключать за собой свет нужно превратить в полезную привычку.

Также можно использовать локальное освещение, к примеру, настольные лампы, и не пользоваться большим освещением.

«Есть места, которые не так часто используются. Допустим, лестничные площадки, подъезды, места перед гаражом, стоянки. Там можно использовать освещение, которое оснащено датчиками движения. То есть оно освещает только тогда, когда есть необходимость», — рассказала она.

Айдаралиева также дала советы для снижения тепловых потерь. По ее словам, использование теплоотражающего экрана за радиатором из фольги поможет сохранить тепловую энергию.

«Много тепловых потерь происходит через пол. Пол можно сейчас утеплять современными материалами. Они являются пожаробезопасными и экологически безопасными. У них свои стандарты. Это даст до 30% экономии тепла», — сообщила пресс-секретарь.

ТЭЦ виновата в смоге над Бишкеком?

По словам Айдаралиевой, ТЭЦ Бишкека вносит свой «вклад» в смог, который появляется над столицей в отопительный сезон, так как «миллион тонн угля совсем бесследно сгореть не может».

«Мы используем фильтры. Это пятиступенчатые, современные фильтры. Высота трубы в 300 метров, она проектировалась со специальным намерением, чтобы все испарения, то, что вышло из трубы, рассеивалось за пределами города», — сказала Айдаралиева.

При этом она отметила, что если ТЭЦ Бишкека убрать из города, то смога будет в несколько раз больше.

«Потому что те абоненты, которые пользовались централизованным отоплением, будут вынуждены перейти на сжигание бурого угля. Те, которые не смогут перейти на печное отопление, будут пользоваться электрическим отоплением или газовым. А такое отопление только добавит лишнюю нагрузку на сети», — заключила Айдаралиева.

Что с энергообменом с соседними странами?

Глава генерации и передачи энергии Нацэнергохолдинга Максат Джумабаев рассказал журналистам «Клоопа», что сейчас Кыргызстан получает электроэнергию из Туркменистана, а также по товарообмену с Узбекистаном и Казахстаном.

«В общем объеме по импорту из Туркменистана 502 млн кВт/ч. А по товарообмену — это 900 млн кВт/ч из Казахстана и 750 млн кВт/ч из энергосистемы Узбекистана», — сообщил Джумабаев.