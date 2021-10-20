В Оше предлагают повысить цену на проезд в маршрутках с 10 до 15 сомов. Об этом сообщил ИА Turmush заместитель директора городского Агентства пассажирского транспорта Акболуш Тиленбаев.

По его словам, такая инициатива возникла в результате подсчета всех расходов на перевозки.

«Предприятие посчитало все расходы, всех маршрутных линий. Если один микроавтобус в день выполняет четыре круга, если в маршрутку сядут около 250 пассажиров, получается около 2500 сомов. Горючее подорожало, запчасти все привозные — цены на них рассчитываются в долларах США. Также, в эту сумму входит доход водителя. Учитывая все эти моменты, мы предложили повышение цен с 10 до 15 сомов», — сказал он.

По словам Тиленбаева, из-за того, что водители отказываются выходить на линию, не хватает маршруток.

«Раньше в городе было 1200 маршруток, большая часть из которых была распродана, осталось 900-950 маршруток. Некоторые из них не выходят на линию, некоторые ломаются. На данный момент не хватает 600-650 маршруток», — объяснил он.

Тиленбаев добавил, что населению раздаются анкеты, чтобы высказали свое мнение по поводу предложения. По его словам, также будут проводиться собрания по кварталам, и вопрос будет вынесен на общественное обсуждение. После того, как все протоколы будут собраны и отправлены в горкенеш, депутаты должны принять решение.

Ранее в Бишкеке было принято решение с 1 ноября поднять стоимость проезда до 15 сомов. Депутаты городского кенеша обосновали это решение тем, что тариф на проезд не менялся в течение 10 лет — за этот период подорожали ГСМ, автозапчасти и продукты питания.

Кроме этого, водители тоже поднимали вопрос о повышении цен на тарифы на проезд и даже отказывались выходить на линии. В последний раз водители не вышли на работу в июне 2021 года, забастовка продолжалась 5 дней. Тогда они заявили, что «если до сентября тариф не будет повышен, водители возьмут реванш».

В результате некоторые из них просто перестали выходить на линию, так как работа перестала приносить желаемый доход.А перед началом действия новых тарифов они начали возвращаться на привычные рабочие места.

