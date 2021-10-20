В Оше предлагают повысить цену на проезд в маршрутках с 10 до 15 сомов. Об этом сообщил ИА Turmush заместитель директора городского Агентства пассажирского транспорта Акболуш Тиленбаев.

По его словам, такая инициатива возникла в результате подсчета всех расходов на перевозки.

«Предприятие посчитало все расходы, всех маршрутных линий. Если один микроавтобус в день выполняет четыре круга, если в маршрутку сядут около 250 пассажиров, получается около 2500 сомов. Горючее подорожало, запчасти все привозные — цены на них рассчитываются в долларах США. Также, в эту сумму входит доход водителя. Учитывая все эти моменты, мы предложили повышение цен с 10 до 15 сомов», — сказал он.

По словам Тиленбаева, из-за того, что водители отказываются выходить на линию, не хватает маршруток.

«Раньше в городе было 1200 маршруток, большая часть из которых была распродана, осталось 900-950 маршруток. Некоторые из них не выходят на линию, некоторые ломаются. На данный момент не хватает 600-650 маршруток», — объяснил он.

Тиленбаев добавил, что населению раздаются анкеты, чтобы высказали свое мнение по поводу предложения. По его словам, также будут проводиться собрания по кварталам, и вопрос будет вынесен на общественное обсуждение. После того, как все протоколы будут собраны и отправлены в горкенеш, депутаты должны принять решение.

Ранее в Бишкеке было принято решение с 1 ноября поднять стоимость проезда до 15 сомов. Депутаты городского кенеша обосновали это решение тем, что тариф на проезд не менялся в течение 10 лет — за этот период подорожали ГСМ, автозапчасти и продукты питания.

Кроме этого, водители тоже поднимали вопрос о повышении цен на тарифы на проезд и даже отказывались выходить на линии. В последний раз водители не вышли на работу в июне 2021 года, забастовка продолжалась 5 дней. Тогда они заявили, что «если до сентября тариф не будет повышен, водители возьмут реванш».

В результате некоторые из них просто перестали выходить на линию, так как работа перестала приносить желаемый доход.А перед началом действия новых тарифов они начали возвращаться на привычные рабочие места.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА