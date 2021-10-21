Президент Садыр Жапаров, выступая на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций, высказался про предстоящие парламентские выборы.

Он отметил, что «никто не забыл о незаконных выборах в октябре 2020 года» и «открытом использовании административного ресурса на местах и подкупе избирателей».

«Последние выборы должны стать уроком для всех нас! Все мы должны обеспечить честные выборы», — сказал он.

Садыр Жапаров. Фото: пресс-служба президента

Кроме того, Жапаров призвал «всех ответственных должностных лиц четко выполнять свои обязанности и не нарушать закон». Он предупредил, что «любой, кто занимает должность и работает на партию или кандидата, не только будет уволен, но и привлечен к ответственности».

«Передо мной стоит задача обеспечить справедливость предстоящих выборов! Отныне все выборы будут честными. И для этого я сделаю все возможное», — сказал президент.

Также Жапаров отметил, что сами граждане не должны продавать свои голоса.

«На этот раз я дал вам возможность “люстрировать” парламент. Вы можете избрать 36 депутатов от одномандатного округа своими прямыми представителями. Кроме того, вы изберете 54 депутатов по партийным спискам. Вы также будете голосовать за понравившегося кандидата внутри партии. Тогда в парламент придет большинство — кандидат или партия по вашему выбору, пользующиеся поддержкой реальных избирателей», — сказал он.

Кроме того, президент подчеркнул недопустимость использования религии, религиозной символики или терминологии и религиозных призывов в избирательном процессе.

Такое уже было

С подобной речью перед парламентскими выборами президент Садыр Жапаров выступает уже не в первый раз.

Ранее, 3 октября он написал пост у себя на странице в Facebook с точно таким же содержанием. Он тогда также отметил, что сделает «всё возможное», чтобы выборы были «максимально чистыми».

«Административный ресурс вообще не будет использоваться. Чиновники, которых уличат в поддержке некой партии или кандидата, будут немедленно уволены и привлечены к ответственности», — написал он.

Тогда же он призвал граждан не продавать голоса и напомнил, что дал «возможность провести люстрацию парламента».

Обращаясь к депутатам парламента 13 октября, Жапаров вновь сказал, что он остановит применение админресурса на предстоящих выборах. Партии и кандидатов же президент призвал не подкупать избирателей.

Выборы в седьмой созыв парламента

Белый Дом, Жогорку Кенеш Фото: «Клооп» / Ислам Розиев

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября и будут проводиться по смешанной избирательной системе. Новый созыв Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов.

Из них 54 парламентариев избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, а 36 нардепов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

В ЦИК уже начали поступать первые жалобы на кандидатов по одномандатным округам. Некоторых из них подозревают в подкупе избирателей с помощью покупки школьной формы или ремонта дорог щебнем перед официальным началом агитации. ЦИК передала жалобы в МВД и там должны решить, подкуп действия кандидатов или нет.

Читать по теме: Те же лица из шестого созыва vs борцы с коррупцией. За кого голосовать на выборах в парламент?