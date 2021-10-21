Депутатка парламента Наталья Никитенко на своей странице в фейсбук раскритиковала кабинет министров за плохую подготовку к отопительному сезону и передачу часть ТЭЦ Бишкека в использование казахско-британской компании Hampton Resources limited.

По ее словам, 20 октября в парламенте депутаты заслушали отчет кабмина о подготовке к отопительному сезону, где вице-премьер сообщил, что поставки угля запоздали и начались только 1 октября.

«Разговоры о том, что мы закупим электроэнергию в России, Таджикистане как-то сами по себе затихли. Как и многие обещания этой власти. Не очень понятно, зачем при температуре +20 градусов отапливать квартиры, но возможно у нас много угля? Вроде нет. Необходимо 3 млн тонн, сегодня на складах 200 тысяч тонн», — отметила она.

Никитенко написала, что перед кабмином стоит задача не «убить ТЭЦ Бишкека», который снабжает теплом и электричеством столицу и северную часть страны.

«Но правительство заявляет, что часть ТЭЦ он отдает в аренду иностранной компании. Зачем? Если она поставщик угля, то пусть себе и поставляет, зачем ей аренда нашего оборудования? Мы что сами не сможем уголь в топку положить? Разучились? Вроде нет, люди работают. И работают не первый год, не первый десяток лет», — добавила депутатка.

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Сомнения у Никитенко вызывает и компания, которой хотят передать часть оборудования ТЭЦ Бишкека. По ее словам, эта компания «с не очень понятным статусом», а ее директора часто меняются.

«Она владеет 3 шахтами в Казахстане, а также обогатительными фабриками. Нигде нет разговора об опыте управления ТЭЦ, тем более такими крупными, как наша. И это понятно, ни одно уважающее себя государство не допустит к управлению стратегическим объектом иностранную компанию с очень странными данными и, возможно, оффшорной историей», — считает Никитенко.

Она также отметила, что передача только одной части ТЭЦ в управление компании невозможно, так как теплоэлектроцентраль это единый комплекс. Никитенко отметила, что эта компания работает лишь с турбоагрегатами, однако для выработки должны работать котлоагрегаты, турбоагрегаты и химический цех.

«А здесь передают только котлоагрегаты. Поэтому получается, здесь цель не выработать энергию, а сжечь уголь. Резко возрастают риски аварийных отключений», — отметила она.

Кроме этого Никитенко и сообщила, что уголь используемый на ТЭЦ марки Коксовый отощенный (КО) практически не используются в теплоэнергетике.

«Эксперты говорят, что при использовании угля марки КО ухудшится экология, так как зольность 24% угля КО в два раза выше зольности 12% угля марки Д [Шубаркольского месторождения]», — написала она.

Никитенко также не уверена в заявлении администрации президента о том, что на ТЭЦ хотят увеличить выработку электроэнергии с 1,2 млрд до 6 млрд кВт/ч. Так как мощность ТЭЦ составляет 800 МВт, а в год производится около 1,5 млрд кВт/ч.

«Когда проводилась реконструкция при Алмазбеке Атамбаеве, заявлялось, что мы в состоянии обеспечить себя светом и теплом. Это был обман? Тогда давайте спросим у тех, кто проводил ту реконструкцию. Как можно на этом оборудовании увеличить выработку электроэнергии, снизить себестоимость электроэнергии в среднем с 3,93 сома до 1,75 сом за кВт/ч и тепла до 900-945 сом за 1 Гкал/ч, устранить убытки ТЭЦ в размере 4,5 млрд сом и обеспечить получение прибыли не менее 1,1 млрд сом в год, как заявляет аппарат президента?» — задалась вопросом Никитенко.

Она отметила, что такой прирост энергии невозможен, за счет изменения марки угля и назвала это «абсурдом».

Никитенко добавила, что действующий кабмин и президент Садыр Жапаров до прихода к власти заявляли, что «время, когда мы отдавали иностранцам наши ресурсы, закончилось». Однако на деле новый кабмин передает часть ТЭЦ иностранной компании.

«Если это правительство не может управлять, то может нам пока не поздно его заменить? Будет хуже, если мы это поймем в разгар зимы», — заключила она.