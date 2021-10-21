Пресс-служба президента сообщила, что 21 октября Садыр Жапаров передал Пограничной службе ГКНБ 40 бронированных внедорожников для укрепления госграниц.

Передача техники для Погранслужбы ГКНБ. Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана Передача техники для Погранслужбы ГКНБ. Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана Передача техники для Погранслужбы ГКНБ. Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана Передача техники для Погранслужбы ГКНБ. Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана

В администрации президента отметили, что это первый раз за историю независимого Кыргызстана, когда на военную технику выделили средства из бюджета.

По словам главы страны, также прошла инвентаризация всей военной техники и ее планируют обновить весной 2022 года.

Во время передачи техники Садыр Жапаров заявил, что за 30 лет независимости Кыргызстан никогда не пытался захватить чужую территорию и не начинал конфликты.

При этом покупка техники, по словам президента, не подготовка к конфликту, а подготовка для обеспечения безопасности.

«Но если будут попытки захватить наши территории, то ответ будет жестким», — заявил Жапаров, добавив что в МВД и Министерстве обороны также будут улучшать техническую базу.

Глава страны также отметил, что если пограничники не обеспечены необходимым оборудованием, то «нельзя говорить о стабильности в стране». Он добавил, что государство обязуется обеспечить военнослужащих достойной оплатой труда, а их задача обеспечить безопасность страны.

Последний вооруженный конфликт произошел между Кыргызстаном и Таджикистаном в Баткенской области. Он разгорелся в конце апреля 2021 года.

В результате конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили, о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненных.

В то время как на границе разгорелся конфликт, 29 апреля стало известно, что глава ГКНБ Камчыбек Ташиев улетел на лечение за границу. В Баткенскую область отправился Артём Новиков, который был тогда первым вице-премьер-министром.

30 апреля стало известно, что Ташиев вернулся в Кыргызстан и отправился в Баткенскую область, для решения приграничного конфликта.

В результате конфликта пострадала инфраструктура приграничных кыргызских сёл. Были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены.

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Таджикские власти сообщили, что в результате конфликта в трех сёлах Исфары были полностью разрушены 14 домов и два дома частично, также частично разрушены средняя школа в селении Овчи Калача и один жилой дом.