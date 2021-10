Президент Садыр Жапаров подписал законопроект «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления». Об этом 21 октября сообщила пресс-служба главы государства. Отмечается, что документ подписан в целях повышения ответственности глав местных государственных администраций. Теперь президент будет назначать мэров городов республиканского и областного значения. Кроме того, акимов районов также впредь будет назначать и освобождать от должности глава государства на основании представления главы кабмина и по консультации со своим полпредом в области. «Для привлечения квалифицированных кадров и опытных управленцев назначение на должности акимов и их заместителей, а также руководителей исполнительных органов местного самоуправления будет осуществляться исключительно из состава регионального и муниципального резервов кадров», — добавили в пресс-службе президента. Какие полномочия у акима? Согласно подписанному закону, акимы имеют право назначать руководителей территориальных подразделений госорганов исполнительной власти, за исключением органов статистики, нацбезопасности, внутренних дел и местных органов военного управления. Срок же полномочий руководителей исполнительных органов местного самоуправления увеличили с 4 до 5 лет. Также аким наделён полномочиями назначать на должность и освобождать от должности глав айылных аймаков и городов районного значения. «В целях комплексного решения вопросов социально-экономического развития района создается районный кенеш», — отметили в пресс-службе президента. Законопроект «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» депутаты парламента приняли 6 октября. Так как это конституционный закон, за него должны были проголосовать как минимум 80 парламентариев. Однако, по данным СМИ, в голосовании тогда приняли участие лишь около 50 депутатов. «Некоторые нажали кнопки за коллег. К примеру, Тазабек Икрамов проголосовал за четырех», — пишет Sputnik.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!