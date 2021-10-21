Президент Садыр Жапаров заявил, что некоторые НПО в Кыргызстане «чрезмерно политизированы». Об этом он сказал 21 октября на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций.

Он сообщил, что в стране 17 тысяч неправительственных организаций. По словам Жапарова, именно из-за политизированности некоторых из них он подписал поправки закон о некоммерческих организациях. Однако, президент не уточнил о какой «политизированности» он говорит.

«В этой области [НПО] мы видим проблемы, которые вызывают вопросы политической безопасности […] Государство и гражданское общество должны сами взаимодействовать и предпринимать совместные меры по развитию страны как партнеры. А в отношении НПО, которые наносят вред государственности и политической безопасности, будут приняты меры в рамках закона», — предупредил он.

Закон об НКО

Президент Садыр Жапаров подписал резонансные изменения в закон «О некоммерческих организациях» 26 июня. Эти изменения в законе обязывают все некоммерческие организации (НКО) обнародовать отчетность о работе — включая бухгалтерские документы, счета и имущество организаций, а также личные данные сотрудников.

Вместе с этим, НКО, которые получают средства на безвозмездной основе, обязаны ежегодно до 1 апреля размещать на сайте налогового органа сводную информацию за предыдущий год об источниках дохода, а также их расходовании.

Также, согласно поправкам в закон, НКО обязаны предоставлять данные о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе. Форму и порядок размещения информации определяет кабинет министров.

При этом под все эти пункты не попадают некоммерческие организации государственных и муниципальных учреждений.

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