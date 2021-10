Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов посетил головной офис Государственной телерадиовещательной компании «ЭлТР» и встретился с его сотрудниками. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба кабмина. На встрече Байсалов заявил, что развитию ЭлТР будет уделяться особое внимание. Эдиль Байсалов в студии ЭлТР. Фото: пресс-служба кабмина Также он «рассказал о реформах в сфере правового регулирования, статусе свободы слова после принятия закона о деятельности СМИ». *Вероятно, он мог иметь ввиду инвентаризацию законов касающихся СМИ, которую ещё не приняли. «Свобода слова должна быть, при этом должна быть ответственность и порядок, чтобы каждый понимал всю меру ответственности своего труда и его последствий. Особенно это касается деятельности журналистов», — сказал замглавы кабмина. Активист Байсалов До госслужбы Байсалов был правозащитником и политическим активистом. Участвовал в «тюльпановой революции» 2005 года, в результате которой свергли первого президента Аскара Акаева. Был членом партии Алмазбека Атамбаева СДПК в 2007 году и даже был в списке её кандидатов. Однако ЦИК исключила его из-за того, что Байсалов перед выборами опубликовал в Интернете фотографии избирательного бюллетеня, что запрещено законом. После этого на него завели уголовное дело и он покинул страну. После апрельской революции 2010 года, в результате которой свергли Курманбека Бакиева, Байсалов стал руководителем аппарата временного правительства КР. В 2012 году был исполняющим обязанности министра социального развития, затем и.о. замминистра соцразвития. Затем он на долгие годы исчез с политарены. Уже в 2018 году ставший общественным деятелем Байсалов опубликовал мини-расследование о бывшем президенте Алмазбеке Атамбаеве. В нём говорилось, что Атамбаев имеет связи с компанией «АКА Инвест», которая хотела стать со-инвестором проекта «Умный город». Также Байсалов утверждал, что Атамбаев в бытность президентом предположительно лоббировал интересы своих «друзей» и помогал им выигрывать тендеры. Эдиль Байсалов в своём расследовании «11 друзей Атамбаева». Скриншот с видео Атамбаев довольно резко реагировал на своих критиков и не раз называл их «дерьмократами» или, опять же, фекалиями, на которые он наступил. Негативно отреагировал он и на расследование Байсалова. «Алмазбек Шаршенович на встрече с журналистами после съезда сказал, цитирую: “Я бы побрезговал читать Эдичку Байсалова. То, что он говорит, даже на базаре не говорят”. Думаем, этим все сказано, и у нас больше нет комментариев», — сказала тогда пресс-секретарь пропрезидентской СДПК Кундуз Жолдубаева. Инвентаризация законов о СМИ В начале этого года президент Садыр Жапаров подписал указ об инвентаризации законов. При этом из 359 законов, которые решили пересмотреть, наиболее быстро сделали это с законами, касающимися СМИ. Речь идет про законы: «О СМИ», «О защите профессиональной деятельности журналиста», «О телевидении и радиовещании» и «Об ОТРК». О том, что эти законы оказались в списке на инвентаризацию, медиасообщество сразу не проинформировали. К работе над этими законами изначально тех, кто в этой сфере работает, не привлекали вовсе. Однако, после жалоб, в рабочую группу привлекли несколько журналистом, которые решили, что изменения нужны, но незначительные. По их мнению, изменения следует обсудить в медиасообществе перед тем, как вносить, чтобы избежать негативных последствий. Однако, похоже, минюст и профильный минкульт услышали только часть о том, что изменения нужны. Уже 13 сентября структуры провели круглый стол, где обсудили масштабные изменения в законы о «О СМИ» и «О защите профессиональной деятельности журналиста». Но при этом непонятно, что собираются менять поправки до сих пор нигде не опубликованы (что нарушает действующее законодательство о регламенте парламента). 30 сентября медиасообщество Кыргызстана обратилось к президенту Садыру Жапарову и тогдашнему главе минэкономфина и межведомственной рабочей группы по инвентаризации законодательства Акылбеку Жапарову. Они считают разработку «предложений по внесению изменений в законодательство в сфере СМИ преждевременным». «В связи с чем, просит вас законы “О СМИ” и “О защите профессиональной деятельности журналистов” в настоящее время оставить без изменений», — говорится в обращении. Однако ни Садыр Жапаров, ни Акылбек Жапаров пока не отреагировали на обращения и не делали заявлений по этому поводу. Читать по теме: Власти спешно вносят поправки в законы о работе СМИ — до сих пор неизвестно, что изменится

