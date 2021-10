Президент Садыр Жапаров 21 октября на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций высказался о борьбе с коррупцией в Кыргызстане. Он сказал, что если чиновник будет пользоваться должностью для достижения личных целей и материальных благ, то «ему нет места среди нас». Глава государства назвал недавнее задержание нескольких руководителей Погранслужбы ГКНБ и ответственного секретаря по помилованию Администрации президента «примером борьбы с коррупцией». 19 октября сотрудники ГКНБ задержали по подозрению в коррупции ряд высоколоствтавленных чиновник Погранслужбы. За день до этого с поличным при получении взятки в 170 тысяч сомов был задержан ответственный секретарь Комиссии по помилованию Администрации президента Таалайбек Апенов. «Это пример борьбы с коррупцией, вне зависимости от того, кто этим занимается», — отметил президент. По словам Жапарова, за один год в рамках борьбы с коррупцией в бюджет поступили 7,5 млрд сомов. Он отметил, что с коррупцией продолжат бороться, так как она окутала все госведомства и чиновников. «Мы вскроем всё это. Как видите, даже крупные чиновники возмещают причиненный ущерб. Это не запугивание, это требование народа», — сказал Жапаров. Президент отметил, что с коррупцией надо бороться системно. Он пообещал принять стандарты по которым, замешанные в коррупционных делах чиновники не смогут больше возвращаться на государственную и муниципальную службу. Борьба с коррупцией Придя к власти Садыр Жапаров объявил о кустуризации — это способ борьбы с коррупцией. Борьбой с коррупцией и задержанием чиновников занимается ГКНБ, который возглавляет соратник Жапарова Камчыбек Ташиев. Глава ГКНБ не раз говорил, что ведомство будет активно бороться с коррупцией. Однако чаще всего громкие задержания заканчивались тем, что обвиняемые в коррупции чиновники платили сумму причинённого ими ущерба, который определяло ГКНБ, и их отпускали под домашний арест. Задержания экс-главы Таможенной службы Райымбека Матраимова и депутата Кубанычбека Жумалиева — одни из самых громких. При этом по делу о коррупции на таможне Матраимов выплатил ущерб государству в 2 млрд сомов, затем суд признал его виновным, оштрафовал на 260 тысяч сомов и отпустил. 12 апреля ГКНБ сообщил, что Жумалиев выплатил ущерб государству в размере более 1 млрд сомов и после этого учитывая «преклонный возраст и состояние здоровья Жумалиева» изменили меру пресечения нардепу на подписку о невыезде. Согласно алгоритму, эти средства поступают сначала на депозитный счёт ГКНБ, потом на счёт минфина и оттуда распределяются по статьям расходов. Ранее законодательство позволяло ГКНБ по решению суда получить 25% на собственные нужды. Однако, по информации спецслужбы, эту норму отменили ещё в январе. Недавно юрист Нурбек Токтакунов, ссылаясь на ответ минфина, заявил, что деньги от «кустуризации» вообще не поступали в республиканский бюджет и так и остаются на депозитных счетах правоохранительных органов. В ГКНБ это опровергли и заявили, что после принятия окончательных процессуальных решений по уголовным делам деньги перечисляют в бюджет, а конфискованное имущество передают на баланс ФУГИ. В ведомстве добавили, что надзор за возмещением ущерба ведет прокуратура. Читать по теме: Деградация, кустуризация и справедливость за деньги. Правозащитница Джакупова пожаловалась Жапарову на суды и правоохранителей Юрист Токтакунов опроверг опровержение ГКНБ. Юрист и спецслужба спорят о том, куда идут деньги коррупционеров

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!