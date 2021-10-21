Президент Садыр Жапаров 21 октября на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций высказался об энергокризисе в стране. Он отметил, что это одна из актуальных проблем.

По его словам, сейчас страна получает электроэнергию из соседних Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Президент вновь напомнил, что Кыргызстан импортировать электроэнергию начал не сейчас, а делает это с 2010 года.

«С 2014 года за киловатт платили 5 сомов, а населению продавали за 0,77 тыйынов. Разница покрывалась за счет народа, точнее за счет казны. Были потеряны миллиарды сомов. Я не допустил таких злоупотреблений. Сейчас мы получаем по цене около двух сомов», — сказал он.

Жапаров отметил, что по его поручению министр энергетики начал призывать кыргызстанцев «выключать свет днем, экономить электричество, что позволит экономить воду в “Токтогулке”». Президент вновь посетовал на граждан, которые не экономят электроэнергию.

«Если бы у нас электричество стоило от 5 до 25 сомов, как у наших соседей и в европейских странах, вместо 0,77 тыйына за киловатт, то было бы другое отношение! Электричество горит даже днем — на станциях технического обслуживания, рынках, домах, дворах. Это означает, что люди оплачивают электричество по дешевым тарифам, иначе бы они к использованию электроэнергии относились бережно», — заявил он.

В связи президент поручил чиновников совместно с местными властями принять «со стороны бюджетных учреждений для обеспечения эффективного использования электроэнергии» и проводить разъяснительные беседы по вопросу экономии электричества.

«Даст Бог, мы планируем выйти из энергетического кризиса к 2024-2025 годам», — сказал он.

Также президент отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду до сих пор не завершена. Он поручил минэнергетики совместно с полпредами президента в областях «принять срочные меры по обеспечению углем бюджетных организаций и населения».

Энергокризис в Кыргызстане

Кыргызстан столкнулся с самым масштабным за последние годы энергетическим кризисом. Среди основных причин власти называют период маловодья в регионе.

Из-за него в Токтогульском водохранилище, которое обеспечивает страну электроэнергией на 40-50%, наблюдается низкий уровень воды.

Из-за этого власти и энергетики начали призывать кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию» и по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь или газ.

Однако, уголь сейчас стоит дороже, чем в прошлом году. Так, 7 октября Нацстатком сообщил, что цены на уголь по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 715 сомов за тонну.

Из-за этого кабмин 12 октября ввёл госрегулирование цен на уголь на 90 дней.

Кроме просьб к населению, власти Кыргызстана начали импортировать электроэнергию из соседних стран, чтобы успешно пройти отопительный период.

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