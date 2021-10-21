Что произошло?

Ряд кыргызских СМИ 21 октября опубликовал информацию о том, что замглавы кабмина Эдиль Байсалов имеет имеет временный вид на жительство в Швеции.

Они сообщили, что по данным открытой базы данных Швеции ratsit.se, Байсалов подавал заявление на вид на жительство 30 апреля 2019 года.

«Он зарегистрирован как эмигрант в Швеции 5 ноября 2020 года под номером 19770806, и дата рождения Байсалова совпадает с данными в шведских базах (06.08.1977)», — говорится в сообщении.

Что сказал Байсалов?

Байсалов прокомментировал эту информацию журналисту «Клоопа» и назвал ее «реальным бредом».

«Никаких заявлений ни в 2019, ни в 2020 [годах] я никуда не подавал. Общеизвестный факт, что я проживал в Швеции в 2008-2010 гг. Вылетел домой рано утром 8 апреля 2010 года. Да, у меня в Швеции проживает несовершеннолетняя дочь. Но это моя жизнь, мои личные обязательства, никакого отношения к государственной жизни не имеет. Несмотря на миллион возможностей давно переехать, я живу в Кыргызстане и собираюсь тут жить», — заявил он.

Замглавы кабмина добавил, что вид на жительство беженца теряется, когда человек возвращается на родину — по причине потери необходимости беженства.

«Поэтому многие сидят и 5-6 лет не приезжают, пока не получат паспорта! Боятся, что их статуса и сладкой жизни лишат. А я последние 11 лет громко живу в Кыргызстане», — добавил Байсалов.