Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык».

Садыр Жапаров не стал нарушать традицию и спустя почти год после избрания президентом разработал свою программу развития страны. Документ, рассчитанный до 2026 года, демонстрирует масштабы амбиций главы государства.

90-страничный документ не изобилует количественными показателями, но основные цифры в ней заложены: власти будут стремиться к 5-процентному росту экономики, увеличению ВВП на душу населения до 1500 долларов, сокращению бедности до 20% и безработицы — до 5%.

«В ближайшие 20-30 лет даже не приблизимся к развитым странам»

Новая программа развития резко контрастирует с предыдущими, которые рисовали кыргызстанцам молочные реки и кисельные берега. Алмазбек Атамбаев хотел к 2017 году довести ВВП на душу населения до 2500 долларов, но к концу срока его правления показатель остался на уровне 1200 долларов. К тому времени ВВП на душу населения в среднем по миру уже достиг 10 800 долларов.

Садыр Жапаров же ставит своей целью за пять лет довести эту цифру до 1500 долларов. Таким образом, в 2026 году Кыргызстан достигнет уровня Казахстана образца 2001 года или общемирового уровня 1975 года.

ВВП на душу населения — один из главных показателей экономического развития страны. ВВП государства может расти по многим факторам, в том числе и за счет его снижения в предыдущем году, как сейчас происходит в Кыргызстане. Поэтому ВВП на душу населения является более объективным индикатором роста.

Последние 10 лет мировой ВВП рос в среднем на 136 долларов в год. Из программы развития Кыргызстана до 2026 года следует, что власти закладывают ежегодный рост в 65 долларов. Следовательно, целевым ориентиром для властей являются темпы роста вдвое ниже общемирового уровня.

Например, концепция развития соседнего Узбекистана предполагает рост ВВП на душу населения с нынешних 1600 долларов до 2500 долларов к 2025 году и до 4000 долларов к 2030-му.

С момента обретения независимости Кыргызстан по объему ВВП на душу населения среди постсоветских стран остается в аутсайдерах. Предпринимать усилия для кардинального улучшения ситуации в ближайшие 5 лет, как выходит, не планируется.

«Приземленные» цифры заложены и в показатели по росту экономики, который должен составлять 5% в год, что немного выше общемировых допандемических темпов роста ВВП. Это движение по инерции, в общем потоке, которое не предполагает хоть какое-то стремление сделать рывок вперед.

«Не нужно ничего делать, чтобы получить 5-процентный рост. Но как будут развиваться другие страны, не отстанем ли мы от них еще больше, вот о чем речь», — отмечает экономист Сейдалы Мырзакматов.

Даже вторая экономика мира — Китай — в последние годы росла в среднем на 6-7%, этот темп Пекин собирается сохранить и в постпандемические годы.

Чтобы Кыргызстан мог вырваться из разряда нищих стран, его экономика должна расти минимум на 5-8 процентов в год, говорил в комментариях «Азаттыку» в 2019 году ныне глава кабинета министров Акылбек Жапаров, назначенный напрямую президентом Садыром Жапаровым. Недропользование, энергетика, строительство и другие сферы, которые формируют добавленную стоимость и создают рабочие места, должны показывать минимум 10-процентный рост, заявлял он.

«Иначе мы в ближайшие 20-30 лет даже не приблизимся к развитым странам», — был уверен Жапаров.

По объему ВВП ($7,7 млрд) Кыргызстан в мировом рейтинге-2020 занял 148 из 195 мест, расположившись между непризнанным 1,8-миллионным Косово и одной из беднейших стран Африки — Мавританией.

«Все это — реально исполнимые цели»

Программа развития Кыргызстана до 2026 года содержит еще несколько важных целевых показателей, которых власти постараются достичь в ближайшие 5 лет. Уровень бедности должен вновь снизиться с 25 до 20%, а безработица — с 5,8 до 5%. До пандемии показатели уже были близки к целевым ориентирам.

Снизить безработицу планируется, в первую очередь, за счет миграции. При этом кыргызстанцам нужно искать новые страны, чтобы найти работу. Авторы программы поясняют, что число людей работоспособного возраста в предстоящие 5 лет увеличится на 250 тысяч человек, что превышает количество новых рабочих мест практически в 2 раза.

Мигранты у здания УФМС в Калининграде. Михаил Голенков / РИА Новости

«Миграция как системное явление будет иметь место в экономике Кыргызстана. С учетом зависимости экономики от денежных переводов повышение профессиональной квалификации трудовых мигрантов, диверсификация направлений для трудовой миграции и способность быстрой социальной интеграции имеют решающее значение в среднесрочной перспективе», — говорится в документе.

Госдолг планируется удержать на уровне не более 60% к ВВП, сейчас он равен 58%. В 2023-2025 годы начнется рост выплат по внешнему долгу. Проблема обслуживания внешнего долга станет одним из критических вопросов в среднесрочной перспективе, что отмечается в документе.

В программе развития Кыргызстана до 2026 года говорится, что необходимость разработки нового документа связана с изменениями, произошедшими в стране за последние несколько лет: во-первых, распространение коронавирусной инфекции и ее негативное влияние на качество жизни граждан, социально-экономическую ситуацию; во-вторых, в октябре 2020 года в очередной раз страна пережила общественно-политические потрясения, связанные со сменой политического руководства; в-третьих, резко возросли ограничения во взаимодействии с внешним миром и сузились возможности доступа к ресурсам.

Искендер Гайпкулов. Фото: kenesh.kg

«Это программа, написанная после переговоров с донорами и анализа бюджета. Все это — реально исполнимые цели. Определены процессы, которые должны быть реализованы в период президентства Садыра Нургожоевича [Жапарова]», — объясняет цели на ближайшую пятилетку один из авторов документа, экс-заведующий отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента, ныне член ЦИК Искендер Гайпкулов.

Реакция на новую программу развития оказалась неоднозначной. Одни считают, что она написана с учетом существующих реалий без популистских обещаний, другие сомневаются в способности действующей системы на что-то большее.

«На мой взгляд, это больше похоже на прогноз какого-нибудь солидного международного финансового института. Понятно что, скорее всего, мы не достигнем даже и этих показателей с учетом нынешней нестабильности, оттока инвестиций и экономического кризиса. Но стратегия развития страны — это ведь не только сухой экономический анализ. Здесь можно и немного помечтать, дать видение, к чему мы должны стремиться. Пока это видение, что через 5 лет мы будем жить чуть лучше, чем сейчас, не воодушевляет», — делится экономист Азамат Акенеев.

По заверениям властей, при реализации программы экономический рост обретет устойчивость, сократится неравенство доходов населения, расширится средний класс.