Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК) опасается, что в Кыргызстане могут закрыться все заправочные станции. Как пояснили в АНК, это может произойти из-за сдерживания цен на бензин и дизельное топливо.

Они отметили, что по республике уже закрылись более 40 заправок, из-за роста цен поставок топлива с российских заводов в октябре.

«На сегодня в Кыргызстане себестоимость октябрьской поставки топлива выше на 8,9 сом за литр чем розничная цена, указанная в АЗС», — отмечают эксперты.

В Ассоциации отметили, что девять месяцев местные нефтетрейдеры сдерживали скачки цен. К примеру, при росте цен российских заводов на бензин АИ-92 на 137% с начала 2021 года, цены местных заправках поднялись всего на 59%.

При росте цен на топливо на 82%, на местных заправках цены повысили всего на 40%.

«Однако сглаживание цен полностью исчерпано. Единственный механизм, который способен зафиксировать розничные цены на уровне октября 2021 года до конца 2021 года – это временная корректировка системы налогообложения нефтепродуктов», — отмечают в АНК.

Что можно сделать?

Ассоциация предлагает с 1 ноября по 31 декабря 2021 года временно снизить ставки акцизного налога на бензин и дизельное топливо, а также временно освободить поставки бензина и дизельного топлива от НДС.

«По расчетам, данные меры позволят сохранить розничные цены на уровне октября 2021 года, то есть позволят отклонить рост цен на 8,9 сом за литр топлива до конца года», — считают нефтетрейдеры.

Если же этих мер не принять, как считают в АНК, то возможны два сценария развития на топливном рынке. По первому сценарию «в случае нерыночного ценообразования» из-за убыточности бизнеса начнут закрываться заправки по всей стране.

Во втором случае «во избежание прекращения поставок топлива» придется до конца 2021 года поэтапно повысить на заправках цены на 8,9 сом за литр топлива.

Как пояснили в Ассоциации, поэтапный рост цен будет следующим:

в течение октября увеличится цена на 1,5 сом за литр топлива;

в ноябре на 4,9 сом за литр;

в декабре на 2,5 сом за литр.

Почему вообще растут цены на топливо?

В Ассоциации также рассказали почему в октябре произошел резкий рост цен на топливо. По их информации, рост произошел, так как топливо подорожало на российских нефтяных заводах, откуда в Кыргызстан везут топливо.

В свою очередь, цены на российских заводах выросли по двум причинам:

Казахстан для устранения дефицита на внутреннем рынке закупил 150 тысяч тонн нефтепродуктов на российских заводах;

два крупных российских завода закрылись на ежегодный плановый ремонт.

Нефтетрейдеры страны уже не первый раз говорят о росте цен на топливо. Как и ранее, причина роста остаются теми же: рост цен на заводах-производителях и ежегодное увеличение потребности страны в топливе.