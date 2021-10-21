Вице-мэр Виктория Мозгачева на пресс-конференции 21 октября рассказала, что мэрия Бишкека пока не собирается переводить школы в онлайн-формат обучения из-за роста заболеваемости ОРВИ.

По ее словам, сейчас столичные власти принимают все меры, чтобы дети продолжали учиться в школах офлайн.

«Вопрос такой не стоит. Мы призываем и родителей соблюдать все правила.Частая проблема — когда ребенок болеет, но его отправляют в школу. У нас есть алгоритм действий, и там есть правила, как отправить школу или детсад на карантин», — сказала Мозгачева.

Она также признала, что сейчас идет рост заболевания ОРВИ и люди быстро заражаются.

«Если ваш ребенок заболел, не нужно вести ребенка в детсад или школу», — призвала вице-мэр.

На фоне роста заболеваемости ОРВИ Минздрав принял решение открыть в Бишкеке с 22 октября стационары для больных ОРВИ. В ведомстве сообщили, что решение приняли для разгрузки Городской детской клинической больницы, скорой помощи и Наццентра охраны материнства и детства.

Школы Бишкека начали работать в традиционном офлайн-режиме с 15 сентября 2021 года. Тогда в кабмине сообщили, что решение о переносе начала учебного года на 15 дней приняли «в целях поэтапного перехода на офлайн обучение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране для обеспечения качества образования».

Из-за пандемии COVID-19 всех детей и учащихся отправили на онлайн-обучение с 8 апреля 2020 года. После введения режима ЧП и ЧC в стране Министерство образования спешно разработало обучающую программу для дистанционного образования школьников.

Весь обучающий материал загрузили на специальные сайты ведомства, а также вели его трансляции по телеканалам.

Но онлайн-обучение подверглось критике со стороны родителей, в частности, из-за качества предоставляемого материала на подобных уроках. Родители также жаловались, что не у всех детей есть доступ в интернет или телефоны, чтобы смотреть занятия и быть на онлайн-уроках.