Замглавы Центра экстренной медицины столицы Егор Борисов в своем твиттере сообщил, что скорая помощь оказалась перегружена вызовами.

По словам Борисова, это произошло из-за вспышки острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

«Это сезонное ОРВИ. Нагрузка на здравоохранение действительно большая. 103 перегружены. Поликлиники работают без выходных. В связи с этим, с завтрашнего дня [22 октября] детей так же будут принимать в Диагностическом центре (на Киевской)», — написал Борисов.

Минздрав из-за роста заболеваемости ОРВИ в столице, принял решение развернуть с 22 октября койки в Диагностическом центре для приема детей с ОРВИ и внебольничной пневмонией. В ведомстве приняли такое решение, чтобы разгрузить Городскую детскую клиническую больницу и Национальный центр охраны материнства.

Несмотря на сезонный рост заболеваемости ОРВИ, мэрия Бишкека уже сообщила, что не планирует переводить учеников школ на онлайн-формат обучения.