ЦИК получил полный пакет документов от 335 кандидатов в депутаты по одномандатным округам, а 21 политическая партия выдвинула еще 1 046 кандидатов — а в парламент пройдут только 90 депутатов на пять лет. 54 депутата будут избираться по партийным спискам, 36 депутатов — по одномандатным округам.
Рассказываем, кто, как и где баллотируется — чтобы вы могли выбрать, за кого голосовать.
В парламент баллотируется 21 партия, но, безусловно, есть партии-фавориты, которые уже показали себя на выборах в местные кенеши или, так или иначе, связаны с руководством страны.
Навигация:
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Ата Мекен»;
- «Ишеним»;
- «Ынтымак»;
- «Улуттар Биримдиги»;
- «Ата Журт Кыргызстан»;
- «Ыйман Нуру»;
- «Альянс»;
- «Эл Умуту»;
- «Азаттык»;
- «Уулу Журт»;
- «Мекенчил Эл»;
- «Патриотическая партия единения Кыргызстана»;
- «Социал-демократы»;
- «Аруузат»;
- «Ордо»;
- «Багыт»;
- «Партия зеленых»;
- «Легалайз»;
- «Кучтуу регион»;
- «Жашасын Кыргызстан».
Мы не будем рассказывать вам о всех 1 046 кандидатах от партий, которые, очевидно, не смогут пройти в парламент. Только о первой пятерке и отдельных ярких кандидатах, которые запомнились коррупционными скандалами или, наоборот, боролись с коррупцией.
«Бутун Кыргызстан»
Номер один в партии по-прежнему ее бессменный лидер Адахан Мадумаров. Он был кандидатом на пост президента трижды — в 2011, 2017 году и 2021 году. Кроме того, он был депутатом трех созывов парламента в 1995, 2000 и 2005 годах. В IV созыве Мадумаров успел поработать спикером.
Следом идет главный коммунист — а партия коммунистов объединилась с Мадумаровым — Исхак Масалиев. В парламент он проходил четырежды, также был замминистра финансов в 2005 году. Еще до депутатства работал в таможне, а в 2012 году возглавил налоговую службу, где проработал два года.
От этой же партии выдвигается чекист Токон Мамытов, который ради выборов освободил должность омбудсмена. Ранее он год был вице-премьером, дважды занимал должность председателя погранслужбы, был депутатом, руководил Совбезом, был зампредом в спецслужбе и минобороны.
В первой пятерке по-прежнему Орозайым Нарматова, активистка, бывшая сопредседательница «Мекенчил» и в прошлом сторонница Садыра Жапарова.
Есть в первой пятерке и актер Темирлан Сманбеков. Он директор театра имени Бакен Кыдыкеевой, вы могли видеть его в «Песне древа» и «Курманжан Датке».
«Ата Мекен»
В «Ата Мекен» очень яркая и медийная первая пятерка. Кроме лидера партии Омурбека Текебаева в топ-5 его соратница Наталья Никитенко, которая в парламенте готова к спорам с провластным большинством и часто поднимает тему прав женщин. Она входит в комитет по противодействию коррупции, была депутаткой пятого и шестого созывов — оба раза от «Ата Мекен».
Другая яркая кандидатка партии — экс-судья Клара Сооронкулова, глава «Реформы», которая недавно объединилась с «Ата Мекен». Она выступала против изменения Конституции, когда этого требовал бывший президент Алмазбек Атамбаев, нарушая мораторий против изменения главного закона страны. Она была против изменения Конституции и когда нынешний глава государства Садыр Жапаров продвигал это.
Есть в топ-5 и запомнившийся по октябрьским протестам 2020 года Тилек Токтогазиев, бизнесмен аграрник. После протестов его продвигали как премьера, но стал им Садыр Жапаров, а вот Токтогазиев получил по голове от предполагаемых сторонников своего противника.
Тем не менее после Жапаров предложил Токтогазиеву пост министра сельского хозяйства. Возглавлял министерство бизнесмен-аграрник недолго, его и других «звезд» протестов, которых позвали в постоктябрьский кабмин, быстро сменили на других политиков.
Интересным стало появление в партии журналиста-расследователя Али Токтакунова, одного из авторов расследования о коррупции в таможне и контрабанде. Одним из главных антигероев расследования о выводе из страны более 700 млн долларов был экс-зампред таможни Райымбек Матраимов — в 2021 году он признался на суде, что причастен к коррупции в ведомстве, но остался на свободе.
С момента выхода того расследования Токтакунов выдержал многократные атаки троллей и фейков, защищавших Матраимова, и митинги сторонников коррупционера, где в том числе участвовали депутаты парламента — они требовали закрытия издания «Азаттык». Токтакунов также временно покидал страну, а бывший сторонник Матраимова Эмил Кимсанов сообщил, что от него требовали доставить журналиста назад любым способом. Вернулся журналист в октябре 2020 года и за год выпустил еще несколько расследований о коррупции, в том числе о кадрах Матраимова.
Ну и, помимо прочего, в первой пятерке есть Омурбек Текебаев — «вечный оппозиционер», который пытается вернуться в парламент. За долгую политическую карьеру в оппозиции он пережил немало нападок — от подкидывания матрешек с наркотиками, до слива интимного видео и громкого ареста в аэропорту. Против него возбудили дело в 2017 году, при правлении Атамбаева, задержали по подозрению в коррупции и выпустили под домашний арест лишь в августе 2019 года, когда президентом стал Сооронбай Жээнбеков. В том же 2019 году приговоры в отношении Текебаева отменили и его дело отправили на пересмотр.
«Ишеним»
Азамат Дороев — бывший аким Октябрьского района Бишкека. Эту должность он покинул в ноябре 2020 года. Карьера Дороева началась в 2012 году, с тех пор он проработал на разных должностях в городских структурах Бишкека.
Рысбай Аматов — действующий депутат БГК, является лидером фракции «Ишеним». Аматов был замглавой фракции «Онүгүү-Прогресс» в прошлом созыве БГК. Для него это уже третий срок депутатства в горкенеше — он решил, что готов к реальному парламенту.
Медербек Алиев — бывший член Конституционного совещания, которое работало над измененной Конституцией, ее раскритиковали юристы и международные организации. Когда-то числился в составе партии «Демократ».
Жанна Ильина — в мае 2020 года она упоминалась в СМИ как эксперт отдела цифровой трансформации аппарата правительства. Также известно, что в 2018 году ее назначили специалистом политики информационно-коммуникационных технологий и электронных услуг Госкомитета информационных технологий.
Нурбек Сыдыгалиев — в 2015-2016 года работал замглавой МЧС. Пост вице-спикера Жогорку Кенеш занял только в январе этого года. В парламент Сыдыгалиев пришёл вместо Алмамбета Шыкмаматова, который тогда сдал депутатский мандат и вышел из «Ата Мекена». Сыдыгалиев также числится общественным деятелем и академиком. Кроме этого, он был в составе скандального Конституционного совещания.
«Ынтымак»
Эта партия собрала большой каст политиков и чиновников с заметным бэкграундом и следами в самых разнообразных партиях. В партии замечены такие политики:
Чынгыз Макешов — был генеральным директором Ассоциации ювелиров, исполнительным директором Союза предпринимателей Кыргызстана, председателем правления Фонда развития предпринимательства и аналитиком в инвестиционной компании «Борбор-Азиялык капитал».
На парламентских выборах 2020 года Макешов стал сопредседателем партии «Ыйман нуру» и возглавил партию на выборах. В июне этого года Макешов стал депутатом Жогорку Кенеша от Социал-демократической партии.
Основатель «Ынтымака» — депутат Марлен Маматалиев. На прошлогодних парламентских выборах 2020 года он принимал участие в составе партии «Мекеним Кыргызстан». Тогда эту партию связывали с кланом Матраимовых. Из-за фальсификаций и множества нарушений со стороны нескольких партий произошли волнения. В конце концов результаты выборов были отменены.
Рекомендовал своему коллеге Дастану Бекешеву, критиковавшему действующие власти и коррупционера Матраимова, «не плевать в колодец». Ранее был замечен в инициировании спорных законопроектов — после говорил, что ставил подпись не прочитав документ.
Талант Мамытов — один из приближенных президента Садыра Жапарова и его соратника Камчыбека Ташиева. Он был назначен торага парламента после октябрьских событий.
В 2012 году Мамытов, Ташиев и Жапаров были осуждены за «насильственный захват власти». После смены власти Верховный суд полностью оправдал троих политиков.
Алмамбет Шыкмаматов — бывший депутат от партии «Ата Мекен» и бывший министр инвестиций. Он баллотировался на аннулированных парламентских выборах от партии «Бир Бол». Когда Садыр Жапаров пришел к власти, он был одним из его сторонников. На президентских выборах Шыкмаматов возглавил штаб Садыра Жапарова в Нарынской области. После выборов он был назначен министром инвестиций.
Жаркынбек Касымбеков — лидер партии «Чоң Казат». Касымбеков, бывший руководитель службы скорой помощи Бишкека, в 2015 году был осужден за «незаконное проведение тендера» и оштрафован на 300 тысяч сомов в 2018 году. В октябре 2020 года Касымбеков объявлял себя министром здравоохранения.
Балбак Түлөбаев — Бывший глава Иссык-Кульской области занимал должность исполняющего обязанности мэра Бишкека после октябрьских событий. Он ушел в отставку в феврале этого года. Түлөбаев поддержал Садыра Жапарова после революции 2020 года.
Эрулан Кокулов — активист и ведущий программы «Не сахар», год назад был членом «Реформы».
Вероника Исаева — бывший член партии «Чоң Казат». После октябрьской революции была назначена заместителем председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.
«Улуттар Биримдиги»
Мелисбек Мырзакматов — один из самых известных экс-мэров Оша. Его обвиняли в том, что он воспользовался должностными полномочиями и растратил 27 млн сомов во время строительства эстакадного моста в Оше. Сам Мырзакматов называл дело политическим.
Опасаясь заключения, Мырзакматов покинул Кыргызстан в 2014 году и был объявлен в международный розыск. В 2015 году его осудили заочно на семь лет. Позже Мырзакматов заявил, что за оправдательный вердикт у него вымогали полмиллиона долларов США.
Он вернулся в Кыргызстан в ночь на 7 октября 2020 года. 20 октября Верховный суд оправдал его по делу о растрате более 27 млн сомов.
Артур Медетбеков — другой яркий политик в этой партии. Он председатель ОО ветеранов «Антитеррор-Альфа», экс-зампред ГКНБ и лидер НДПК.
Также в топе партии есть:
- Экс-губернатор Бейшен Болотбеков;
- Юрист «Ар-Намыс» Андрей Иванов;
- Лидер «Козомола» Айбек Турганбаев;
- Глава «Мекен сакчысы» Саитжан Эратов;
- Журналист Турат Акимов;
- Экс-замминистра иностранных дел Аскар Бешимов.
«Ата Журт Кыргызстан»
«Ата Журт Кыргызстан» — сравнительно молодая партия, которую связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Как минимум потому, что ее название созвучно его бывшей партии «Ата Журт» и от этой партии баллотировался в горкенеш его сын Таймурас.
Но кто баллотируется на выборах в парламент?
Первым в списке идет председатель партии Айбек Маткеримов. В парламентских выборах 2020 года он участвовал от партии «Мекенчил», которую основал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
Также известно, что в 2016 году Айбек Маткеримов был депутатом местного кенеша села Барпы от партии «Ата Журт», которой тогда руководили Ташиев и нынешний президент Садыр Жапаров.
Бакыт Торобаев — депутат Жогорку Кенеша, лидер партии «Онугуу-Прогресс». Бакыт Торобаев участвовал в президентских выборах 2017 года, но снял свою кандидатуру в поддержку Омурбека Бабанова. Торобаев был депутатом парламента на протяжении трех предыдущих созывов.
Он впервые попал в парламент в 2007 году в рядах партии «Ак-Жол», которая создавалась свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым. В 2010 году он представлял в парламенте партию «Республика», а в 2015 году прошел в Жогорку Кенеш под флагом «Онугуу — Прогресса».
Еще год назад был не намерен участвовать в выборах в парламент и уверял, что седьмой созыв депутатов не принесет реформ. В 2019 году раскритиковал журналистов-расследователей за их масштабную работу о коррупции и контрабанде. Он говорил о неточности в расследовании, ссылаясь на оценку журналистки, которая позже открыто вошла в пул сторонников экс-таможенника.
Равшан Сабиров еще в прошлом году баллотировался от партии «Мекенчил». В 2011-2012 годы он занимал должность министра соцразвития. Но в 2012 году был задержан по подозрению в коррупции при выдаче разрешений на международное усыновление.
В 2013 году Бишкекский горсуд приговорил Сабирова к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Через год его освободили по амнистии. В 2013 году Бишкекский горсуд приговорил Сабирова к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Через год его освободили по амнистии.
Таалайбек Сарыбашов, экс-мэр Оша и ненадолго — мэр Бишкека, тоже баллотируется от этой партии. Сарыбашов был участником громкого скандала, связанного с его двойным гражданством. Выяснилось, что он смог стать мэром, имея российское гражданство. Хотя, по закону — не положено.
Есть в топ-5 и кандидатка — замдиректора Центра судебного представительства правительства Джамиля Исаева. Кроме того, на собрании партии была замечена Камила Талиева, бывшая глава Минкульта, так что, вероятно, она тоже будет баллотироваться.
В списке партии «Ата-Журт Кыргызстан» также баллотируется певец Бек Борбиев, несколько бывших членов партии «Мекенчил» и приближенные Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова.
«Ыйман Нуру»
На этих выборах партия продолжит двигаться вместе со своим лидером, бывшим министром культуры Нуржигитом Кадырбековым. А вот другого лидера — Чынгыза Макешова — в ней больше нет, потому что он предпочел уйти в «Ынтымак».
На посту министра он запомнился требованием отзыва наград у артистов, участвовавших в шоу «В пи#ду звезду» на YouTube — довольно сексистском. Тем не менее полномочий отозвать звание заслуженного артиста у певца Кайрата Примбердиева у него не было.
Возглавив министерство в октябре 2020 года Кадырбеков также запомнился запретом украшать госучреждения музейными экспонатами. Причины у него на это были — после захвата Белого дома в октябре 2020 года оттуда вынесли часть картин, которые принадлежали кыргызским музеям.
«Ыйман нуру» основал Айбек Осмонов. Он же основал и «Мекеним Кыргызстан», которая потом стала партией клана Матраимовых. Потому в партии достаточно бывших «мекенимовцев», прошедших на выборах в местные кенеши еще при Осмонове.
Один из таких ребят Аскар Куручбеков. Он пришел в городской кенеш от «Мекеним Кыргызстан» и стал заместителем лидера фракции. До этого он был лидером молодежного крыла партии «Мекеним Кыргызстан». Вне партии он был продюсером и режиссером в студии Dosoy Cinema.
Дизайнерша и председательница партии «Тынчтык» Чынара Мамажакыпова тоже баллотируется от «Ыйман нуру». Создала и продвигает бренды CHİKİSTYLE и CHİKİMODA.
Юристка Динара Ашимова тоже баллотируется в парламент в составе этой партии. Она также уже была кандидатом в депутаты — в 2015 году от Демократической партии. Ашимова с 1997 года работала в органах внутренних дел и прокуратуры, а в 2019 году представляла интересы главы МВД Кашкара Джунушалиева в суде против издания «Азия ньюс» — министр тогда был оскорблен карикатурой.
Экс-советник президента, в прошлом глава Баткенской области Султанбай Айжигитов тоже выбрал эту партию для попытки пройти в парламент. В 2018 году против него возбуждали уголовное дело по статье «Хулиганство» из-за избиения 11-летнего мальчика. Тогда политик все отрицал и называл дело провокацией.
«Альянс»
«Альянс» — это сборная солянка из нескольких партий и отдельных ярких политиков, покинувших прежние политобъединения. В ее составе члены «Бир Бола», «Республики» и ЛДПК Жанара Акаева.
В партии два лидера. Один из них — Мирлан Жээнчороев, довольно яркий политик, которого, однако, в родной «Республике» заслоняла фигура Омурбека Бабанова — даже если сам Бабанов был в опале и физически в другой стране.
Это объединение для Жээнчороева реальный шанс показать себя. В парламенте он часто спорил из-за сомнительных законопроектов, ушел из комиссии по изучению смерти Айэркена Саймаити, не желая подписываться под заключением депутатов — об убийстве бизнесмена почти не вспоминали, парламентарии предпочитали реабилитировать персону Райымбека Матраимова.
Второй лидер — Жанар Акаев, бывший журналист «Азаттыка» и действующий депутат от партии СДПК. В 2015 году до избрания в парламент он полгода был пресс-секретарем президента Алмазбека Атамбаева. Однако Жанара Акаева в 2017 году исключили из фракции СДПК, потому что он вышел на митинг за свободу слова в Бишкеке. На прошлогодних выборах Акаев баллотировался в составе партии «Ата-Мекен», а после организовал ЛДПК.
В состав партии вошел и лидер «Бир Бола» Алтынбек Сулайманов. Сулайманов до 2010 года был депутатом от провластной бакиевской партии «Ак Жол», запомнился старожилам парламента дракой с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым, из которой вышел победителем.
После смены власти он перешел в партию «Республика» и параллельно создал «Бир Бол». Сулайманова и партию неоднократно обвиняли в связях со свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым.
Сулайманов все еще действующий депутат парламента. СМИ неоднократно сообщали о связи Сулайманова с ОПГ и даже называли кличку, под которой он известен в криминальном мире — «Челюсть». На прошлых выборах в парламент он даже снял агитационный ролик для «Бир Бола» с упоминанием своего прозвища. После октябрьских протестов активно полемизировал с Садыром Жапаровым, пока большинство других парламентариев демонстировало свою солидарность новому лидеру.
Экс-министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков также решил баллотироваться в парламент. Он возглавил МИД в октябре 2018 года, а в октябре 2020 его сменил Руслан Казакбаев.
Тогда Айдарбеков был назначен советником и.о. президента Садыра Жапарова по стратегическим внешнеполитическим и инвестиционным вопросам. Однако он пробыл на этой должности недолго. Уже в декабре его освободили от этой должности.
Известно, что в составе партии Оргалча Токтобубу — владелица компании «Шыдыр Жол Кей Джи».
Эта компания не раз упоминалась СМИ. К примеру, во время октябрьских событий 2020 года, журналисты заметили, что автобусы этой компании занимаются перевозкой сторонников Садыра Жапарова, который на тот момент только начал свой путь к посту президента.
Также не съезде партии была замечена депутатка Айсулуу Мамашева, которая была довольно яркой в годы борьбы с пандемией, много полемизировала и не так давно устроила спор с поддерживающим Матраимова политиком, бывшим спортсменом Шайлообеком Атазовым.
Был там и Эльдар Абакиров, экс-замминистра экономики, рассказавший о коррупции в таможне. его заявление фактически подтвердило те схемы, о которых писали журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в своих расследованиях о коррупции на таможне. Главный фигурант этих расследований — экс-зампред Таможенной службы Райымбек Матраимов.
Баллотировался в президенты, на последних парламентских выборах шел кандидатом от партии «Ата Мекен». Пострадал во время октябрьских событий — его ранило осколками. После октября объединился с «Реформой».
В партии точно состоит Эмил Жамгырчиев, проходящий по делу о контрабанде утиного филе. Ранее он признал, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере», но с обвинениями он не согласен.
«Эл Умуту»
Аскар Алмаз уулу на выборах в горкенеши упоминался, как председатель партии «Наш народ». Он был главой Центра инициативной молодежи, занимался волонтерством. Волонтеры центра зарекомендовали себя во время борьбы с пандемией.
Тогда «Наш народ» описывали как партию волонтеров, то же самое говорится об «Эл умуту». В топ-5 партии «Наш народ» сначала были Алмаз уулу, певица Анжелика Кайратова и активист Болот Ибрагимов — однако перед выборами в горкенеш все они исчезли из первой пятерки.
Топ-5 «Эл умуту», не озвучен, кандидатов партии выбирали через онлайн-голосование. Лидер партии Аскар Алмаз уулу.
Хотя точный топ-5 партии не был озвучен, известно, что среди ее членов активист Болот Ибрагимов.
«Азаттык»
По составу партии «Азаттык» даже неосведомленному в политике кыргызстанцу станет понятно, что к одноименному изданию это политобъединение не имеет никакого отношения.
Топ-5 этой партии возглавляет сторонник Матраимова Ахматбек Келдибеков. Ахматбек Келдибеков в разное время занимал разные руководящие должности. При президентстве Аскара Акаева он возглавлял Соцфонд. Когда страной руководил Курманбек Бакиев, он возглавил Налоговую службу. Был спикером Жогорку Кенеша, а в 2017 году Келдибеков также выдвигался на пост президента, но из-за непогашенной судимости политик не смог принять участие в предвыборной гонке.
Журналисты «Клоопа» в 2016 году опубликовали расследование и нашли бизнес и земельный участок Аиды Токтоматовой — супруги Ахматбека Келдибекова — в Болгарии. Сам Келдибеков назвал доводы журналистов «попыткой очернения и клеветой».
Называл Сооронбая Жээнбекова отцом народа, а антигероя коррупционных расследования Райымбека Матраимова — крестным отцом своего сына. Также Келдибеков известен своими исками в отношении СМИ.
Экс-депутатка Жылдызкан Жолдошева тоже в этой партии. Она была известна как соратница и сторонница Садыра Жапарова. В марте 2020 года она выходила на митинг в поддержку Жапарова, который находился в заключении с 2017 года. Она требовала освободить его.
Жылдызкан Жолдошова в 2010 году стала депутаткой Жогорку Кенеша от партии «Ата-Журт». В рядах этой партии в парламент пришли Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев. В октябре 2020 года на парламентских выборах, результаты которых были отменены, она шла четвертым номером в списке партии «Мекенчил». Основатели партии — Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров.
В топе партии и бывший министр обороны Временного правительства Исмаил Исаков. На выборах президента в 2017 году он поддерживал Сооронбая Жээнбекова, был депутатом и ранее — в пятом созыве.
81-летний Медеткан Шеримкулов был председателем Верховного совета Киргизии и даже баллотировался в президенты в 1995 году. Был спикером «легендарного парламента».
Топ-5 завершает экс-депутат Бактыбек Калмаматов — он в 2021 году баллотировался на выборах президента и критиковал Садыра Жапарова за изменение Конституции, назвав предложенный проект «абсолютно ханским правлением».
Он основал фонд «Биз Барбыз», а также был депутатом парламента с 2010 по 2015 годы.
«Уулу Журт»
«Улуу-Журт» участвовала в выборах в горкенеши и жаловалась на применение админресурса со стороны «Ата-Журт Кыргызстан». Итоги выборов в БГК партия не признала.
Журналист-расследователь Ыдырыс Исаков в апреле 2021 года сообщил, что «Улуу-Журт» полностью списала программу у российской партии «Справедливая Россия».
Лидер партии — Мирлан Орозбаев.
«Мекенчил Эл»
По данным ЦИК, уполномоченным представителем партии назначен Орозбек Алымжанов. В феврале 2020 года он выступал в поддержку Садыра Жапарова, а также был председателем «Народного движения по поддержке Жапарова».
Примечательно также, что по информации реестра Минюста, партия «Мекенчил Эл» была зарегистрирована в июне 2021 года, а Алымжанов значится в списке учредителей партии.
Директором партии в базе минюста указан Бакыт Ибраев, руководитель «Элдик козомол Акыйкат», а по информации ЦИК, в партии также числятся учредителями:
- Талантбек Абдылдаев, директор ОсОО «Ак Кыргый»;
- Нуризат Ашырбаева;
- Руслан уулу Данияр;
- Бахтияр Абдылдаев;
- Бейшебек уулу Жаныбек;
- Азамат Мукашев;
- Курманбек Рыскелдиев;
- Бакыт Кайымов.
«Патриотическая партия единения Кыргызстана»
Согласно Минюсту, директор партии — экс-президент Федерации футбола КР Айбек Алыбаев. В 2008 году был помощником второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.
«Социал-демократы»
«Социал-демократы» — партия, которая возникла незадолго до парламентских выборов 2020 года. По сути это самостоятельный осколок развалившейся СДПК, а «локомотив» партии — бывший президент Алмазбек Атамбаев. Даже символ партии не буквы СД, а А — как Атамбаев. Да и изначально лого было сделано для личности бывшего главы государства.
Сначала лидером партии был сын Атамбаева Сеид, но в феврале 2021 года главой стал Темирлан Султанбеков. Он, пожалуй, самое узнаваемое лицо партии. Сначала он был тем самым социал-демократом, что спорил с критиками Атамбаева в комментариях под статьями о бывшем президентом, а после стал участником политических дебатов, на которых тоже спорил, но уже с политиками.
Султабеков также указан как директор партии в базе данных Минюста.
Кто в топе партии, Султанбеков еще не озвучил, однако там будут знакомые всем лица.
«10 действующих депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 6 депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 5 созыва, экс-спикер Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, депутаты местных кенешей, экс-главы регионов нашей страны, крупные предприниматели, основатели новой кыргызской промышленности- заводов по производству асфальта, заводов по переработке фруктов и так далее, молодые и сильные кадры, руководившие целыми ведомствами и многие другие», — сообщил молодой политик.
«Аруузат»
Директрисой партии указана Аламкан Бекова. Она называет себя космоэнергетиком и народной целительницей. В 2014 году она рассказывала, что раньше с ней советовался Курманбек Бакиев, еще до того, как стал президентом, а потом лишился власти и бежал из страны.
Она утверждала, что после того, как предрекла ему плохую судьбу, если он решит править больше одного срока, то впала к нему в немилость.
Год назад она баллотировалась в парламент от другой партии — от «Чон казата», ныне поглощенного «Ынтымаком».
«Ордо»
Директором партии на Минюсте указан Мирлан Керимов, который известен как сотрудник аппарата президента. В прошлом году в качестве руководителя партии значился Мирбек Мияров.
Керимов тогда был одним из кандидатов партии.
«Багыт»
Директором этой либерально-демократической партии — по крайней мере так партию зарегистрировали — значится Самаган Асанов. Он замминтруда, кроме того указан как директор профсоюза работников Национального центра Кыргызской Республики по предупреждению пыток.
«Партия зеленых»
Директор «Партии зеленых» — Эркин Булекбаев. Он считает себя оппозиционером, участвует и организовывает периодически акции протеста. Например, он организовал один из протестов против добычи урана в Иссык-Кульской области.
«Легалайз»
Директор партии — Эльдар Мадылбеков. Он сын экс-депутата Турата Мадылбекова.
В 2012 году Мадылбекова младшего обвиняли в присвоении имущества Бакиевых после апрельской революции 2010 года, он был задержан.
Председателем политсовета назначен Марат Арзыкулов, который не так давно числился в списке кандидатов в горкенеш от «Ынтымака». Он гендиректор компании «ИГ-МАР», которая занимается добычей руды и драгметаллов.
Также в топе партии:
- Венера Чокурбаева;
- Дамир Абдрафиков, директор «КырКазГаз»;
- Нурмат Карпов;
- Нурания Касымова, директриса центра детского инклюзивного образования «Нурани»;
- Мирлан Джумабеков, директор «Монолит профи»;
- Константин Рудный;
- Анна Звягина;
- Акжол Абытов, директор «Тера-бокс».
«Кучтуу регион»
Директоров у этой партии два, по крайней мере в базе данных Минюста. Один из них — глава Аламединского айыл окмоту Найзабек Кольбаев. В прошлом году жители этого района вышли на митинг к дому правительства и рассказали, что Кольбаев через своего водителя проводил махинации с земельными участками.
Второй директор партии — Данияр Астаров, глава Петровского айыл окмоту.
«Жашасын Кыргызстан»
Директриса этой партии — бывшая кнадидатка в президенты Токтоайым Уметалиева.
Она правозащитница и возглавляет Ассоциацию некоммерческих и неправительственных организаций, кроме того является редакторкой подростковой газеты.