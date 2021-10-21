ЦИК получил полный пакет документов от 335 кандидатов в депутаты по одномандатным округам, а 21 политическая партия выдвинула еще 1 046 кандидатов — а в парламент пройдут только 90 депутатов на пять лет. 54 депутата будут избираться по партийным спискам, 36 депутатов — по одномандатным округам.

Рассказываем, кто, как и где баллотируется — чтобы вы могли выбрать, за кого голосовать.

В парламент баллотируется 21 партия, но, безусловно, есть партии-фавориты, которые уже показали себя на выборах в местные кенеши или, так или иначе, связаны с руководством страны.

Навигация:

Мы не будем рассказывать вам о всех 1 046 кандидатах от партий, которые, очевидно, не смогут пройти в парламент. Только о первой пятерке и отдельных ярких кандидатах, которые запомнились коррупционными скандалами или, наоборот, боролись с коррупцией.

«Бутун Кыргызстан»