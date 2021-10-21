Сотрудники ОВД Ыссык-Атинского района спасли девушку, которую похитили четверо парней для принудительного вступления в брак. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным следствия, парни похитили её 19 октября в селе Киргшелк и увезли в город Токмок. Милиция нашла девушку в тот же день в одном из домов города.

Сейчас с девушкой всё хорошо, милиция отвезла её к родителям.

Факт похищения милиция зарегистрировала в АИС ЕРПП по статье «похищение лица с целью вступления в брак». Подозреваемых водворили в ИВС ОВД Ыссык-Атинского района.

Досудебное производство продолжается.

Согласно действующим законам, за похищение лица с целью вступления в брак предусмотрено наказание лишением свободы от 5 лет до 7 лет и 6 месяцев. За похищение несовершеннолетнего лица для вступления в фактические брачные отношения либо для вступления в брак вопреки его воле — от 7 до 10 лет лишения свободы.

Похищение и убийство девушек

Иллюстрация: Татьяна Зеленская.

Одними из резонансных случаев похищения девушек в Кыргызстане стали похищение 27-летней Айзады Канатбековой и 19-летней Бурулай Турдалы кызы.

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7 утра.

Выехавшие на место милиционеры установили, что трое неизвестных мужчин посадили Канатбекову в автомобиль марки «Хонда» и уехали в неизвестном направлении. Данный факт был зарегистрировали в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье «Похищение лица с целью вступления в брак».

Спустя два дня, 7 апреля, местный пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину на которой похитили Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля трупы девушки и её похитителя.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку, а после покончил жизнь самоубийством.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой. Хронология событий

Похожая история с похищением и убийством девушки произошла в стране три года назад — тогда погибла 19-летняя Бурулай Турдалы кызы.

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Заглавное фото иллюстративное.