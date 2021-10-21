Школа №76 в селе Талаа-Булак Сузакского района Джалал-Абадской области. Фото: ГКНБ

Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности 21 октября сообщила, что в Джалал-Абадской области выявили нарушения при строительстве школы №76 в селе Талаа-Булак Сузакского района.

Следствие выявило, что чиновники Управления капитального строительства по Джалал-Абадской области были в сговоре с компанией подрядчиком, которая строила школу.

«Установлен факт завышения объемов строительно-монтажных работ и их расценок, укрывательства специалистов нарушений по техническому надзору, а также требований и правил приемки в эксплуатацию построенных объектов», — сообщили в ГКНБ.

По данным спецслужбы, госбюджету причинен ущерб в 4 млн 970 тысяч сомов. Данный факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением». Расследование по делу продолжается.