Республиканский штаб сообщил, что на 21 октября в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончался 2 643 человека, у которых выявили коронавирус.
За сутки коронавирус подтвердился у 114 человек:
- Бишкек — 54;
- Чуйская область — 36;
- Таласская область — 4;
- Иссык-Кульская область — 12;
- Джалал-Абадская область — 4;
- Баткенская область — 4.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 180 223 случая заражения коронавирусом.
Штаб также сообщил, что за сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 60 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 174 875 человек.
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!