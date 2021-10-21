Республиканский штаб сообщил, что на 21 октября в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончался 2 643 человека, у которых выявили коронавирус.

За сутки коронавирус подтвердился у 114 человек:

  • Бишкек — 54;
  • Чуйская область — 36;
  • Таласская область — 4;
  • Иссык-Кульская область — 12;
  • Джалал-Абадская область — 4;
  • Баткенская область — 4.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 180 223 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 60 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 174 875 человек.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА