Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ, установив по стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

В документе говорится, что нерабочие дни установили, чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавируса. В указе также говорится, что нерабочие дни будут с сохранением зарплаты работников.

Кроме этого региональные власти могут установить дополнительные нерабочие дни и до 30 октября или продлить их после 7 ноября.

Российское издание «РБК» отмечает, что предложение о введении нерабочих дней в России озвучила 19 октября вице-премьер Татьяна Голикова. Тогда она сказала, что нерабочие дни нужно ввести из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

По данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, за время пандемии в России зарегистрировали более 8 млн случаев заражения COVID-19. Умерли за это время более 200 тысяч человек.

Кроме этого по данным штаба, с начала октября в России умирают более 800 пациентов с коронавирусом каждый день.