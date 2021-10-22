Первомайский райсуд Бишкека 20 октября удовлетворил иск о компенсации морального вреда женщины, пострадавшей от домашнего насилия к министерствам финансов и внутренних дел. Об этом сообщило издание kaktus.media.

Суд решил взыскать с министерств 30 тысяч сомов за «бездействие».

Так по данным райсуда, пострадавшая, в течение 11 лет систематически подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны своего супруга Казбека Кулчунова.

2 ноября 2020 года она сбежала из квартиры, в которой проживала с мужем и детьми. Женщина тогда написала заявление в отношении своего супруга в УВД Первомайского района по факту семейного насилия.

Её представители отметили, что первостепенными обязательствами правоохранительных органов было предоставить пострадавшей от домашнего насилия безопасное место. Кроме того, милиционеры должны были воссоединить её с детьми и содействовать в обустройстве жизни женщины, оказавшейся на улице без вещей и документов. Однако, милиционеры этого не сделали.

«В течение всего расследования дела на М. [пострадавшей] оказывалось давление со стороны супруга, что своевременно не пресекалось уполномоченными должностными лицами», — сообщили представители.

Семейное насилие

Зачастую правоохранительные органы не относятся к семейному насилию, как к серьезному преступлению. При этом количество таких преступлений продолжает расти.

В сентября МВД сообщила, что с начала 2021 года милиция зарегистрировала 7 665 случаев семейного насилия. Это почти на 30% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Систематическое семейное насилие приводит к убийству женщин их мужьями, сожителями или бывшими партнерами. Такие убийства называются фемицидом.

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