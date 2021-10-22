Чеки автоматических урн, итоговые протоколы, жалобы на нарушение выборного законодательства — все это после каждых выборов Центризбирком публикует у себя на сайте. Но всерьез эти данные в Кыргызстане никто не анализировал. «Клооп» первым в стране изучил базы ЦИК по выборам и референдум, которые прошли в апреле 2021 года, и сейчас мы расскажем, как это было сделано.
11 апреля 2021 года в Кыргызстане прошли выборы в местные кенеши и референдум по изменению Конституции. На избирательных участках по всей стране работало около трех тысяч наблюдателей «Клооп». Они зафиксировали более 800 нарушений, а наши юристы подали 192 жалобы на избирательные комиссии.
Все жалобы заносятся в специальный реестр на сайте Центризбиркома. Помимо наших обращений, в нем содержатся еще более 480 жалоб, поданных другими организациями, партиями или простыми гражданами. После рассмотрения жалобы избирательная комиссия размещает в реестре ответы на нее.
Кроме жалоб на сайте ЦИК публикуется большое количество других данных:
- итоговые протоколы — документы, подтверждающие результаты голосования. Избирательные комиссии заполняют их после ручного подсчета голосов;
- чеки системы идентификации избирателей — по ним можно увидеть, сколько избирателей из списков пришли на выборы;
- чеки автоматических урн для голосования. Автоматические урны работают в Кыргызстане с 2015 года. Они предотвращают фальсификации, но сами по себе их подсчеты не являются основанием для оглашения итогов выборов.
Анализ всех этих данных помогает ответить на главный вопрос: насколько честными и прозрачными были выборы. А также выявлять неожиданные явления и тенденции. Эти документы могут рассказать нам то, о чем никогда не расскажет сама ЦИК.
Как мы анализировали?
Мы скачали и проанализировали все документы из реестра жалоб, изучили итоговые протоколы голосования и чеки системы идентификации избирателей и автоматических урн. И составили несколько баз данных.
- База данных по поданным жалобам в ЦИК
В этой базе мы собрали все данные из реестра жалоб и нарушений. Для каждой жалобы мы определяли:
- дату подачи;
- тип заявителя: граждане/организации/политические партии;
- статус жалобы: нарушение устранено/жалоба перенаправлена/в удовлетворении отказано/нет информации;
- решение ТИК/ЦИК по сути жалобы (резолютивную часть).
Если ТИК или ЦИК выносил решение в жалобе «отказать», мы выписывали в отдельную колонку причину отказа: нарушения не подтвердились, сроки обжалования пропущены, жалоба отозвана, нет доказательств.
Из всех жалоб за 11 апреля, ЦИК отказала в 60% случаях.
Мы собрали все протоколы, полученные нашими наблюдателями непосредственно на участках в день выборов, и все копии протоколов, выложенные на официальном сайте ЦИК. Сравнили их и выявили несовпадения: цифры, занесенные в протокол, отличались.Таким образом выяснилось, каждый третий из проанализированных нами протоколов был переписан после того, как наблюдатели покинули участки.
- База данных с количеством избирателей, отказавшихся голосовать на референдуме
Мы собрали данные из протоколов, опубликованных на сайте ЦИК, и посчитали разницу между числом избирателей, успешно прошедших идентификацию в день голосования, и числом выданных бюллетеней референдума. Отдельное внимание уделили тем участкам, где итоги голосования были отменены. Выяснилось, что на некоторых участках число участников референдума было больше, чем идентифицированных избирателей.
Что же мы нашли?
Читайте серию материалов «Клооп» с самым подробным в истории страны анализом итогов выборов. Местами это скучно, но очень и очень важно для каждого из нас.
Компьютер не обманешь, а человека — легко. Почему референдумы в Кыргызстане проводят вместе с выборами?
С какими трудностями мы столкнулись?
ЦИК не публикует открытые данные
Одна из главных проблем — формат данных. Все жалобы и ответы на них выложены в виде документов в формате pdf или фотографий в jpeg. В итоге текст не удается быстро распознать, копировать, сортировать по ключевым словам. Каждый документ приходится обрабатывать вручную.
При этом по самим документам видно: они созданы в стандартных редакторах вроде Microsoft Word или Excel, но перед публикацией их зачем-то конвертируют в другие форматы.
Публиковать открытые данные — обязанность ЦИК. Но данные, опубликованные не в машиночитаемом формате, не считаются открытыми.
Второе — Язык жалоб затрудняет анализ
Формальный канцелярский язык, который использует ЦИК — тема для отдельного разговора. «При проверке предоставленных документов был выявлен факт отметки регистрации места жительства в паспорте», — типичная фраза из решений Центризбиркома.
Что на самом деле означают подобные формулировки — можно гадать часами. Временами мы в буквальном смысле расшифровывали каждое предложение, чтобы понять, какое же решение вынесла ЦИК.
Системы нет, часть данных отсутствует
Данные по жалобам на нарушения внесены в реестр хаотично и бессистемно. Чтобы как-то их упорядочить, мы разделили все документы по типу зафиксированных нарушений, региону, статусу вынесенного ЦИК решения.
Некоторые документы на сайте вообще отсутствуют. В половине случаев в реестре содержится лишь решение по жалобе, а копии самого документа нет. Приходится выуживать детали зафиксированного на участке нарушения из его описания в документах ЦИК. Работа адская, ведь мы же помним про особый чиновничий канцелярит.
Копии решений ЦИК по жалобам зачастую отсутствуют. Вместо них могут быть прикреплены копии совсем других документов — в их тексте нет ни слова о конкретной жалобе, нарушении или участке.
Почти 60 жалоб в реестре опубликованы без официальных решений. Иными словами, судя по сайту ЦИК, комиссия оставила их без рассмотрения.
Часто в документах ЦИК указано, что к решению прикреплен файл с фото или видео доказательствами нарушений. Но на деле их нет. Проанализировать целесообразность того или иного решения невозможно.
Решения не полные
В день выборов наблюдатели «Клооп» работали по всей стране и фиксировали на участках множество однотипных нарушений. Самые частые из них — нарушение тайны голосования и сбои в работе автоматических урн.
После выборов, чтобы облегчить работу Центизбиркома, наши юристы объединили однотипные нарушения в разных регионах и подали в комиссию жалобы, где перечислены сразу несколько участков.
Зачастую ЦИК рассматривал их выборочно. К примеру, мы указывали, что тайна голосования нарушена на участках X, Y, Z. В решении ЦИК пишет, что нарушение на участке X не подтвердилось, участку Y вынесли предупреждение, а участок Z при этом даже не упоминается.
Часть жалоб игнорируется
Но главная проблема, вызывающая опасения: при рассмотрении ЦИК игнорирует данные по тем участкам, где в результате нарушений итоги голосования уже были отменены.
Представим, что на одном из участков зафиксировано нарушение тайны голосования. Посторонний человек или член комиссии стоял возле урны или кабинки и мог увидеть, за кого голосует избиратель. Это нарушение считается грубым и служит основанием для отмены итогов голосования.
И вот ЦИК выносит решение об отмене результатов на участке, а жалобы по другим нарушениям на нем — просто игнорирует. Что бы там ни было — подкуп избирателей, незаконная агитация, давление или угрозы — Центризбирком это больше не интересует: к жалобе прикрепляют решение об отмене итогов по участку и отправляют в мусорное ведро. Нарушения не пресечены, виновные не наказаны.
Авторы: Гульзар Маратбек кызы, Аяна Сыдыгалиева, Айзирек Алмазбекова, Айгерим Казыбаева