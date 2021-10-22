Чеки автоматических урн, итоговые протоколы, жалобы на нарушение выборного законодательства — все это после каждых выборов Центризбирком публикует у себя на сайте. Но всерьез эти данные в Кыргызстане никто не анализировал. «Клооп» первым в стране изучил базы ЦИК по выборам и референдум, которые прошли в апреле 2021 года, и сейчас мы расскажем, как это было сделано.



11 апреля 2021 года в Кыргызстане прошли выборы в местные кенеши и референдум по изменению Конституции. На избирательных участках по всей стране работало около трех тысяч наблюдателей «Клооп». Они зафиксировали более 800 нарушений, а наши юристы подали 192 жалобы на избирательные комиссии.

Все жалобы заносятся в специальный реестр на сайте Центризбиркома. Помимо наших обращений, в нем содержатся еще более 480 жалоб, поданных другими организациями, партиями или простыми гражданами. После рассмотрения жалобы избирательная комиссия размещает в реестре ответы на нее.

Кроме жалоб на сайте ЦИК публикуется большое количество других данных:

итоговые протоколы — документы, подтверждающие результаты голосования. Избирательные комиссии заполняют их после ручного подсчета голосов;

чеки системы идентификации избирателей — по ним можно увидеть, сколько избирателей из списков пришли на выборы;

чеки автоматических урн для голосования. Автоматические урны работают в Кыргызстане с 2015 года. Они предотвращают фальсификации, но сами по себе их подсчеты не являются основанием для оглашения итогов выборов.

Анализ всех этих данных помогает ответить на главный вопрос: насколько честными и прозрачными были выборы. А также выявлять неожиданные явления и тенденции. Эти документы могут рассказать нам то, о чем никогда не расскажет сама ЦИК.