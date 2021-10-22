Родители учеников 4 класса средней школы №54 Бишкека сообщили изданию Kaktus.media, что в прохладном октябре уроки у их детей проходят на улице.

«У них нет кабинета. Как зимой будут учиться?» — возмутились родители.

Дети школы №54. Фото: Kaktus.media.

В администрации школы журналистам ответили, что детям пришлось заниматься на улице из-за «нестыковки в расписании».

«Два класса записали в один кабинет. Поэтому один класс остался в школе, а другому пришлось заниматься на улице», — объяснили в администрации школы.

В стране всего 2 265 общеобразовательных школ. Однако количество учащихся достигает 1,3 млн, что намного больше вместимости учебных заведений. Многие здания школ в Кыргызстане были построены больше 50 лет назад.

Министерство образования в 2020 году признало 244 школы аварийными, однако дети все еще продолжают в них учиться.

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