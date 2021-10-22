Издание Factcheck.kg заинтересовалось доменным регистратором-монополистом «АзияИнфо». Компания находится на рынке 27 лет, выигрывает около 50% государственных тендеров на обеспечение интернетом, его техподдержку.
«АзияИнфо» занимается услугами доступа в интернет, голосовых коммуникаций и спутниковой связи, проектированием коммуникационных систем. При этом, по данным ресурса osoo.kg, по итогам 2020 года фирма отчиталась о прибыли всего в 680 тысяч сомов при том, что ее потенциальная выручка может составлять более двух десятков миллионов сомов.
Этот факт и заставил журналистов подробнее присмотреться к компании и сделать мини-расследование о том, кто с ней связан. «Клооп» выбрал главное из материала.
Что известно о компании?
Как сообщается на сайте «АзияИнфо», фирма работает на рынке Кыргызстана уже на протяжении 27 лет и предоставляет услуги доступа в интернет, голосовых коммуникаций и спутниковой связи, а также занимается проектированием коммуникационных систем.
Ниже приведен перечень годовой аренды доменного имени.
Журналисты обнаружили, что налоги, отчисляемые в государственный бюджет, известны только с 2017 по 2021 годы. При этом компания не только делает внушительные отчисления, но и получает госзаказы.
«АзияИнфо» выигрывает почти в 40% случаев государственные тендеры, в которых принимает участие. Основная часть конкурсов — 50% — на предоставление консалтинговых услуг, разработка программного обеспечения, интернет и техническая поддержка. Остальные — услуги почты и телекоммуникаций, программное обеспечение.
Хозяева и связи «АзияИнфо»
«Согласно данным минюста, хозяйкой ОсОО «АзияИнфо» является Лилия Щербакова 1947 года рождения. Судя по социальным сетям, пенсионерка наслаждается заслуженным отдыхом и путешествует», — отмечают журналисты.
При этом у Щербаковой есть и иной бизнес: музыкально-образовательный комплекс, ОсОО «Бэль Канто». Вторая хозяйка этой компании — кандидатка в депутаты от партии «Бир Бол» и оперная певица Замира Мавлянова. По данным Factcheck.kg — Мавлянова приходится Щербаковой невесткой.
У Лилии Щербаковой есть сын — 51-летний Дмитрий Дмитриевич Щербаков. В базе данных osoo.kg на него зарегистрировано три фирмы, две из которых уже прекратили существование.
Третья — это ОсОО «Телекоммуникационное предприятие АзияИнфо» (основано в 2012 году), совладельцем которого выступает непосредственно ОсОО «АзияИнфо». Обе фирмы имеют одинаковый юридический адрес — ул. Абдрахманова, 175. В отличие от материнской компании, предприятие платит в бюджет номинальные налоги по 100 сомов в год за вывоз мусора.
Так же он значится акционером ОАО «Росинбанк» (сейчас ОАО «Кереметбанк» с госдолей 97.45%). К 2019 году доля акций Щербакова достигла 10.0866%. Активно участвует он и в политических процессах.
«В марте 2021 года Щербаков в качестве «просто» директора «АзияИнфо» и генерального директора Александра Самойленко (числится в учредительных документах) вошли в состав рабочей группы по разработке проекта Цифрового кодекса Кыргызстана, собранной правительством», — отмечает Factcheck.kg.
«Абай Строй Курулуш», таможня и парламент
Третий свой бизнес-проект — ОсОО «Абай Строй Курулуш» — Щербакова покинула в мае 2021 года. Соучредителем ее по ОсОО «Абай Строй Курулуш» до перерегистрации был Адилет Кудайбергенов. Известно, что в 2019 году он претендовал на место в списке резервных кадров Таможенной службы КР.
Третьим соучредителем стройкомпании был Марлис Шабданов. Журналисты напоминают, что он был учредителем в ОсОО «Арек Строй», работающее под брендом «Ихлас» и перешедшее в 2019 году под ОсОО «Каганат Инвест».
*«Ихлас» — название этой компании вы могли видеть во множестве статей и даже журналистских расследований. Это компания, как и «Каганат инвест», — детище бизнесмена Нурбека Осмонова, чей брат Айбек Осмонов — действующий депутат парламента и создатель партий «Мекеним Кыргызстан», «Ыйман нуру» и «Биздин Кыргызстан».
Марлис Шабданов был №1 в списке кандидатов партии «Мекеним Кыргызстан» на выборах в Бишкекский городской кенеш в 2016 году. Но в результате так называемого «мягкого рейтинга» мандат не получил, место лидера занял Жанарбек Алымов. Шабданов же спустился в списке на 26 место.
Сейчас, на момент публикации материала, у компании оказался только один учредитель — Нуркыз Садырбаева. Об этой женщине в Сети нет информации — кроме того, что она училась в «Политехе» по специальности «художественное проектирование костюма». Но любопытно другое.
«После перерегистрации у «Абай Строй Курулуш» в документах появился мобильный номер телефона и сменился адрес регистрации. В приложении Getcontact более 100 тегов говорят о том, что новый мобильный номер принадлежит пользователю “Чынгыз Финпол”. Под этим тегом оказался 35-летний Асылбеков Чынгыз Асылбекович, действительно работавший в упраздненной Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями. У него и Нуркыз Садырбаевой сходятся отчество и адрес избирательного участка, а также в некоторых тегах Getcontact он сам указан как Садырбаев», — отмечают журналисты.
Нефтяной след
Единственной владелицей «АзияИнфо» не всегда была пенсионерка Щербакова. До недавней перерегистрации единоличным хозяином доменной компании был Гончаров Антон Николаевич.
На сегодня за ним числится только один бизнес — фирма по производству очищенных нефтепродуктов ОсОО «SvRich LTD», основанная в 2008 году. Физически же это нефтеперерабатывающий завод в Таш-Кумыре.
По документам из Минюста директором компании является Айтбаев Бакытбек Садыгалиевич, о котором ничего не известно. А вот в ряде новостей, в том числе опубликованных на сайте Минэконома, директором указывается Дмитрий Щербаков. Там же говорится, что у «SvRich LTD» имелась кредитная линия в «Росинбанке».
В проспекте бывшего «Росинбанка» от 2016 года рассказывается об успешных клиентах и нефтеперерабатывающему заводу там посвящена отдельная страница. Директором там, как и на сайте ГКПН, указан Дмитрий Александрович Шумилов. Дмитрий Щербаков там тоже есть: он и санкт-петербургская компания «Резерв» (второй учредитель вместе с Гончаровым) упоминаются как первоначальные инвесторы НПЗ.
Меры против «АзияИнфо»
На уровне парламента название компании-монополиста звучало в 2017 году — тогда там поднимался вопрос ведения реестра и регистрации доменных имен, а общественность упрекала «АзияИнфо» в высоких ценах на доменные имена.
Как заявлял тогда депутат Дастан Бекешев, компания не только является монополистом на рынке, но и сам «государственный антимонопольный орган вместо того, чтобы создавать условия по снижению цены и увеличению популярности доменов KG, помогает частной компании устанавливать цены, не соответствующие рыночным отношениям».
Прошло пять лет после обещания «АзияИнфо» провести работу по реорганизации деятельности регистрации доменных имен, и предложения властей ввести реестр для вывода на рынок нескольких компаний-регистраторов.
«В итоге будут разделены функции ведения реестра и регистрации доменных имен, что позволит вывести на рынок несколько компаний-регистраторов. А для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также для учеников средних школ регистрация доменов третьего уровня станет бесплатной», — отмечали в компании.
Журналисты напоминают, что это должно было быть сделано в августе-сентябре 2017 года. Но «насколько выполнены эти планы и обещания на сегодня неизвестно».
Есть и другие компании, предоставляющие услуги регистрации доменов — это BORNEO.KG, «Хостинг KG», HOSTER.KG, WebHost.kg, ProHost.kg и другие. Но все они регистрируют их через «АзияИнфо».
Альтернатива «Азия-Инфо»
Изучив сайты фирм, журналисты выяснили, что BORNEO.KG перешел исключительно на удаленную работу, удалив с сайта все контакты кроме адреса электронной почты. В Сети же пишут, что фирма запущена в январе 2012 года под лозунгом «комфорт и спокойствие клиентов — наша работа».
«Хостинг KG» — фирма «неоднозначная».
«Указанный на сайте компании мобильный номер телефона принадлежит некоему Сергею Федотову. В Getcontact он записан и как “Сергей Хостинг Кг”, и как “Сергей Менеджер Азияинфо”. Удалось отыскать и документы фирмы в Минюсте, а указанный там номер телефона владельца компании Эмиля Зайнеева точно также ведет к “АзияИнфо”» — говорится в расследовании.
Юридический адрес фирмы указан в мкр. Аламедин-1, а вот с фактическим все не так однозначно. На официальном сайте адрес не указан вовсе, а Интернет выдает два результата — ул. Элебаева, 2 и ул. Советская, 175. Последний — это юридический и фактический адрес «АзияИнфо». Фактчекеры не исключают, что «Хостинг KG» — может быть «дочкой» «Азии Инфо».