Фото: Factcheck.kg

Издание Factcheck.kg заинтересовалось доменным регистратором-монополистом «АзияИнфо». Компания находится на рынке 27 лет, выигрывает около 50% государственных тендеров на обеспечение интернетом, его техподдержку.

«АзияИнфо» занимается услугами доступа в интернет, голосовых коммуникаций и спутниковой связи, проектированием коммуникационных систем. При этом, по данным ресурса osoo.kg, по итогам 2020 года фирма отчиталась о прибыли всего в 680 тысяч сомов при том, что ее потенциальная выручка может составлять более двух десятков миллионов сомов.

Этот факт и заставил журналистов подробнее присмотреться к компании и сделать мини-расследование о том, кто с ней связан. «Клооп» выбрал главное из материала.

Что известно о компании?

Как сообщается на сайте «АзияИнфо», фирма работает на рынке Кыргызстана уже на протяжении 27 лет и предоставляет услуги доступа в интернет, голосовых коммуникаций и спутниковой связи, а также занимается проектированием коммуникационных систем.

Ниже приведен перечень годовой аренды доменного имени.

Фото: Factcheck.kg

Журналисты обнаружили, что налоги, отчисляемые в государственный бюджет, известны только с 2017 по 2021 годы. При этом компания не только делает внушительные отчисления, но и получает госзаказы.

Фото: Factcheck.kg

«АзияИнфо» выигрывает почти в 40% случаев государственные тендеры, в которых принимает участие. Основная часть конкурсов — 50% — на предоставление консалтинговых услуг, разработка программного обеспечения, интернет и техническая поддержка. Остальные — услуги почты и телекоммуникаций, программное обеспечение.

Фото: Factcheck.kg

Хозяева и связи «АзияИнфо»

«Согласно данным минюста, хозяйкой ОсОО «АзияИнфо» является Лилия Щербакова 1947 года рождения. Судя по социальным сетям, пенсионерка наслаждается заслуженным отдыхом и путешествует», — отмечают журналисты.

При этом у Щербаковой есть и иной бизнес: музыкально-образовательный комплекс, ОсОО «Бэль Канто». Вторая хозяйка этой компании — кандидатка в депутаты от партии «Бир Бол» и оперная певица Замира Мавлянова. По данным Factcheck.kg — Мавлянова приходится Щербаковой невесткой.

У Лилии Щербаковой есть сын — 51-летний Дмитрий Дмитриевич Щербаков. В базе данных osoo.kg на него зарегистрировано три фирмы, две из которых уже прекратили существование.

Третья — это ОсОО «Телекоммуникационное предприятие АзияИнфо» (основано в 2012 году), совладельцем которого выступает непосредственно ОсОО «АзияИнфо». Обе фирмы имеют одинаковый юридический адрес — ул. Абдрахманова, 175. В отличие от материнской компании, предприятие платит в бюджет номинальные налоги по 100 сомов в год за вывоз мусора.

Так же он значится акционером ОАО «Росинбанк» (сейчас ОАО «Кереметбанк» с госдолей 97.45%). К 2019 году доля акций Щербакова достигла 10.0866%. Активно участвует он и в политических процессах.

«В марте 2021 года Щербаков в качестве «просто» директора «АзияИнфо» и генерального директора Александра Самойленко (числится в учредительных документах) вошли в состав рабочей группы по разработке проекта Цифрового кодекса Кыргызстана, собранной правительством», — отмечает Factcheck.kg.

«Абай Строй Курулуш», таможня и парламент

Третий свой бизнес-проект — ОсОО «Абай Строй Курулуш» — Щербакова покинула в мае 2021 года. Соучредителем ее по ОсОО «Абай Строй Курулуш» до перерегистрации был Адилет Кудайбергенов. Известно, что в 2019 году он претендовал на место в списке резервных кадров Таможенной службы КР.

Фото: Factcheck.kg

Третьим соучредителем стройкомпании был Марлис Шабданов. Журналисты напоминают, что он был учредителем в ОсОО «Арек Строй», работающее под брендом «Ихлас» и перешедшее в 2019 году под ОсОО «Каганат Инвест».

*«Ихлас» — название этой компании вы могли видеть во множестве статей и даже журналистских расследований. Это компания, как и «Каганат инвест», — детище бизнесмена Нурбека Осмонова, чей брат Айбек Осмонов — действующий депутат парламента и создатель партий «Мекеним Кыргызстан», «Ыйман нуру» и «Биздин Кыргызстан».

Марлис Шабданов был №1 в списке кандидатов партии «Мекеним Кыргызстан» на выборах в Бишкекский городской кенеш в 2016 году. Но в результате так называемого «мягкого рейтинга» мандат не получил, место лидера занял Жанарбек Алымов. Шабданов же спустился в списке на 26 место.

Сейчас, на момент публикации материала, у компании оказался только один учредитель — Нуркыз Садырбаева. Об этой женщине в Сети нет информации — кроме того, что она училась в «Политехе» по специальности «художественное проектирование костюма». Но любопытно другое.

«После перерегистрации у «Абай Строй Курулуш» в документах появился мобильный номер телефона и сменился адрес регистрации. В приложении Getcontact более 100 тегов говорят о том, что новый мобильный номер принадлежит пользователю “Чынгыз Финпол”. Под этим тегом оказался 35-летний Асылбеков Чынгыз Асылбекович, действительно работавший в упраздненной Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями. У него и Нуркыз Садырбаевой сходятся отчество и адрес избирательного участка, а также в некоторых тегах Getcontact он сам указан как Садырбаев», — отмечают журналисты.

Фото: Factcheck.kg

Нефтяной след

Единственной владелицей «АзияИнфо» не всегда была пенсионерка Щербакова. До недавней перерегистрации единоличным хозяином доменной компании был Гончаров Антон Николаевич.

На сегодня за ним числится только один бизнес — фирма по производству очищенных нефтепродуктов ОсОО «SvRich LTD», основанная в 2008 году. Физически же это нефтеперерабатывающий завод в Таш-Кумыре.

По документам из Минюста директором компании является Айтбаев Бакытбек Садыгалиевич, о котором ничего не известно. А вот в ряде новостей, в том числе опубликованных на сайте Минэконома, директором указывается Дмитрий Щербаков. Там же говорится, что у «SvRich LTD» имелась кредитная линия в «Росинбанке».

В проспекте бывшего «Росинбанка» от 2016 года рассказывается об успешных клиентах и нефтеперерабатывающему заводу там посвящена отдельная страница. Директором там, как и на сайте ГКПН, указан Дмитрий Александрович Шумилов. Дмитрий Щербаков там тоже есть: он и санкт-петербургская компания «Резерв» (второй учредитель вместе с Гончаровым) упоминаются как первоначальные инвесторы НПЗ.

Меры против «АзияИнфо»

На уровне парламента название компании-монополиста звучало в 2017 году — тогда там поднимался вопрос ведения реестра и регистрации доменных имен, а общественность упрекала «АзияИнфо» в высоких ценах на доменные имена.

Как заявлял тогда депутат Дастан Бекешев, компания не только является монополистом на рынке, но и сам «государственный антимонопольный орган вместо того, чтобы создавать условия по снижению цены и увеличению популярности доменов KG, помогает частной компании устанавливать цены, не соответствующие рыночным отношениям».

Прошло пять лет после обещания «АзияИнфо» провести работу по реорганизации деятельности регистрации доменных имен, и предложения властей ввести реестр для вывода на рынок нескольких компаний-регистраторов.

«В итоге будут разделены функции ведения реестра и регистрации доменных имен, что позволит вывести на рынок несколько компаний-регистраторов. А для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также для учеников средних школ регистрация доменов третьего уровня станет бесплатной», — отмечали в компании.

Журналисты напоминают, что это должно было быть сделано в августе-сентябре 2017 года. Но «насколько выполнены эти планы и обещания на сегодня неизвестно».

Есть и другие компании, предоставляющие услуги регистрации доменов — это BORNEO.KG, «Хостинг KG», HOSTER.KG, WebHost.kg, ProHost.kg и другие. Но все они регистрируют их через «АзияИнфо».

Альтернатива «Азия-Инфо»

Изучив сайты фирм, журналисты выяснили, что BORNEO.KG перешел исключительно на удаленную работу, удалив с сайта все контакты кроме адреса электронной почты. В Сети же пишут, что фирма запущена в январе 2012 года под лозунгом «комфорт и спокойствие клиентов — наша работа».

«Хостинг KG» — фирма «неоднозначная».

«Указанный на сайте компании мобильный номер телефона принадлежит некоему Сергею Федотову. В Getcontact он записан и как “Сергей Хостинг Кг”, и как “Сергей Менеджер Азияинфо”. Удалось отыскать и документы фирмы в Минюсте, а указанный там номер телефона владельца компании Эмиля Зайнеева точно также ведет к “АзияИнфо”» — говорится в расследовании.

Юридический адрес фирмы указан в мкр. Аламедин-1, а вот с фактическим все не так однозначно. На официальном сайте адрес не указан вовсе, а Интернет выдает два результата — ул. Элебаева, 2 и ул. Советская, 175. Последний — это юридический и фактический адрес «АзияИнфо». Фактчекеры не исключают, что «Хостинг KG» — может быть «дочкой» «Азии Инфо».