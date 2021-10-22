Кабмин разрешил «доступ к образовательным процессам на территории Кыргызстана» студентам и учителям из Таджикистана, учащимся или преподающим в местных ВУЗах. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В сообщении говорится, что доступ будет предоставляться по запросу минобразования Кыргызстана в Погранслужбу ГКНБ.

«Ранее минобразования внесло проект распоряжения, направленный на создание условий для вышеуказанных граждан Таджикистана, в частности для студентов, школьников и преподавателей различных учебных заведений Кыргызской Республики, в том числе и этнических кыргызов, для пересечения границы двух стран по согласованию с компетентными госорганами Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Проблемы с въездом в страну у студентов из Таджикистана начались в мае этого года в связи с закрытием границы. Тогда власти Кыргызстана ввели временные ограничения движения через госграницу с Таджикистаном «до решения проблемных вопросов».

Из-за закрытых границ студенты из Таджикистана не могли продолжить своё обучение в кыргызских ВУЗах. В конце сентября «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода») сообщило, что свыше 100 студентов из Таджикистана не могут приехать в Кыргызстан.

Всего же, по данным минобразования Кыргызстана, в 2020-2021 году в местных университетах учились порядка 2 тысяч граждан Таджикистана.

Вооруженный конфликт

Кыргызские власти закрыли границу после вооруженного конфликта между двумя странами в конце апреля этого года. Он стал самым крупным за историю независимости обеих республик.

Конфликт начался 28 апреля, когда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили свое вооружение. В начале конфликта две страны обвинили друг друга. Полного прекращения огня двум странам удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана.

По данным минздрава Кыргызстана, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев, более 100 человек пострадали. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и более 80 раненных таджикистанцах в результате конфликта.

3 мая власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел по ряду тяжких статей. Однако, власти двух стран не сообщали о том, как идёт следствие.