В школу Панфиловского района пытались проникнуть двое парней, вооружённые пневматическим пистолетом. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, это случилось 21 октября. Тем утром неизвестные пытались проникнуть в школу и на просьбу охранника надеть маски начали вести себя агрессивно. Он отказывался их пускать.

«Завязалась словестная перепалка между ними, и со слов охранника один из них достал из кармана не установленное оружие и передернул затвор. После на автомашине скрылись неизвестном направлении», — сообщили в милиции.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Панфиловского района по статье «Хулиганство». Было начато досудебное производство.

Сотрудники милиции объявили план «Перехват» и задержали двоих подозреваемых А.З. 2001 года рождения и Н.Б. 2003 года рождения.

«Во время проведения личного досмотра у одного из них было обнаружено и изъято предварительно газо-пневматический пистолет с 15 пулями. Они доставлены в ОВД района для проведения следственных мероприятий и выяснения всех обстоятельств. Назначена экспертиза», — сообщили в милиции.