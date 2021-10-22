Глава кабмина Акылбек Жапаров 22 октября на выставке сельхозтехники рассказал о том, как проходит сокращение сотрудников госаппарата. Ранее президент Садыр Жапаров подписал указ о сокращении работников госструктур на 30%. Тоже самое он рекомендовал сделать и другим ветвям власти.

Как всё идёт?

Глава кабмина отметил, что государство — самый большой работодатель в стране. По его словам, примерно 368 тысяч человек, начиная от главы государства и заканчивая техническими работниками, получают деньги из бюджета.

«Мы сейчас это оптимизируем, и вы заметили, что мы оптимизировали структуры администрации президента и правительства. И так мы пойдем по каждому министерству. И так дойдем до оптимизации всего», — подчеркнул он.

По словам, госслужащие, которые будут работать неэффективно будут перенаправлены на другие места.

«Разговор, когда мы говорим об оптимизации эффективности идёт о тех, [чиновниках], которые волей случая стали чиновниками, но не обладают профессиональными качествами. От таких людей мы будем избавляться без оптимизации. Но если человек хочет с нами работать должен получать достойную зарплату», — сказал он.

При этом Жапаров отметил, что людей, которые годами работали на госслужбе, будут стараться сохранить всеми силами.

«Но задача поставлена [о сокращении], и мы над этим работаем. Мы уже сократили на 12-13% штат через упразднение вакантных мест. Это был первый этап. Теперь указом президента надо сократить штат на 30%, и мы над этим работаем», — сказал Жапаров.

Указ президента

Свой указ Садыр Жапаров подписал 29 июня. Тогда говорилось, что он подписан «для оптимизации структуры госорганов исполнительной власти, устранения дублирующих функций и экономии бюджета».

Кабмину было поручено принять меры по обучению работников, которые попали под сокращение основам бизнеса, а сэкономленные средства направить на повышение зарплат государственных и муниципальных служащих.

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По данным «Азаттыка», на ноябрь 2020 года в Кыргызстане насчитывалось 28 тысяч государственных и муниципальных служащих, на заработную плату которых в год выделяется 48 млрд сомов.