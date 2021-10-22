Правозащитник и кандидат в депутаты Нурбек Токтакунов опубликовал ответ Генеральной прокуратуры на свой запрос о предоставлении ему окончательного варианта нового Уголовного Кодекса. Генпрокуратура объяснила, почему не может его обнародовать.

«В настоящее время запрашиваемые вами Уголовный и Уголовно-процессуальный Кодексы и Кодекс о правонарушениях после доработки Жогорку Кенешем направлены президенту, в связи с чем, предоставить окончательные варианты не представляется возможным», — говорится в ответе на запрос.

Фото: Facebook Н.Токтакунова

Кроме того, Генпрокуратура отметила, что первоначальные изменения были опубликованы на сайте парламента для общественного обсуждения еще 7 мая 2021 года. В надзорном органе заверили, что более 80% предложенией от граждан были учтены.

После этого парламент принял новые кодексы и отправил их на подпись президенту. Однако Садыр Жапаров вернул их с возражениями в парламент, но аппарат президента не опубликовал деталей того, что он хочет изменить.

В итоге депутаты согласились с возражениями президента. После доработки парламент отправил тексты кодексов Садыру Жапарову, где они находятся до сих пор.

Непрозрачность принятия законопроектов

Журналисты и граждане стали сталкиваться с ухудшением доступа к новым законопроектам или изменениям в законодательство страны после смены власти в октябре 2020 года.

Проблемы возникают с базой данных законопроектов, которая раньше была на сайте парламента. По официальной версии, она была утеряна во время погрома Белого дома в октябре 2020 года после парламентских выборов.

Уже во время восстановления Белого дома выяснилось, что был уничтожен сервер, где находился официальный сайт Жогорку Кенеша. Позже сайт восстановили, но база данных законопроектов там до сих пор отсутствует.

Также граждане сталкиваются с тем, что после подписания законы публикуются не вовремя. Например, поправки в закон об НКО были подписаны Садыром Жапаровым 26 июня, но об этом стало известно только 29 июня, когда их опубликовали в государственной газете «Эркин Тоо».

При этом до публикации в газете гражданское общество не видело окончательную версию поправок. Хотя закон «О нормативно-правовых актах» прописывает, что создание и изменение законов должно происходить с соблюдением принципов гласности.

Новые кодексы

Инициатором обновления кодексов в апреле 2021 года стал генпрокурор Курманкул Зулушев. Он говорил, что депутаты провели несколько заседаний, где обсуждали проблемы кодексов и пришли к выводу, что их нужно полностью изменить и вернуться к тем кодексам, которые использовались до 2019 года.После этого были созданы группы, которые занимались изменениями и даже проведен Круглый стол в столичном отеле «Шератон», который был назван общественными слушаниями.

Юристы и правозащитники на этом мероприятии и затем неоднократно критиковали новые проекты кодексов, отмечая, что они писались за закрытыми дверями и во многом похожи на кодексы 1997 года, где было много лазеек для коррупции, давления, пыток и других нарушений закона.

Они тогда обратились к президенту Садыру Жапарову и шестому созыву парламента с требованием отложить реформу кодексов. Однако власти не прислушались к рекомендациям гражданского общества и полностью изменили кодексы.