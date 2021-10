Экс-депутат Равшан Джеенбеков сообщил, что у него серьезные проблемы с печенью. «Как политический заключённый, я утверждаю, что состояние моего здоровья зависимо от условия содержания меня под стражей», — сообщил он на своей странице в фейсбуке. Сын политика Азат Равшан говорит, что отцу поставили диагноз «фиброз третьей степени, риск цирроза печени». Он обратился к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой дать отцу возможность получить лечение. О проблемах со здоровьем у Джеенбекова сообщал и его адвокат Замир Жоошев, а в ГСИН подтвердили, что мужчина проходил медобследование. Почему Джеенбеков в заключении? Джеенбеков был в оппозиции при Алмазбеке Атамбаеве, но когда бывший президент оказался в опале — поддержал его. Он прибыл поддержать его и во время штурма резиденции бывшего главы государства в Кой-Таше, за что впоследствии оказался под арестом. Ему были предъявлены обвинения по 7 тяжким и особо тяжким статьям, среди которых «Захват заложников», «Организация массовых беспорядков», «Насильственный захват власти». Джеенбеков вышел на свободу после захвата Белого дома в ночь на 6 октября 2020 года. Однако уже 11 его допросили в ГКНБ и МВД. После он успел поучаствовать в выборах президента, а в августе Джеенбекова задержали за нарушение правил домашнего ареста по делу о захвате резиденции Атамбаева. Первомайский райсуд Бишкека 5 августа водворил Джеенбекова в СИЗО-1 до 5 октября из-за нарушений условий домашнего ареста. По словам адвоката Замира Жоошева, суд тогда заменил «несуществующую» меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу. Ранее адвокат заявлял, что срок домашнего ареста Джеенбекова истёк ещё 11 мая и не продлевался. Из-за этого Равшан Джеенбеков написал заявление в Генпрокуратуру на судью Первомайского райсуда Бишкека Азирета Медерова.

