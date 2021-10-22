Посольство Кыргызстана в России направило ноту в МИД России из-за обыска кыргызстанцев в московском аэропорту «Шереметьево».

По данным посольства, ФСБ проводит в аэропорту проверку для выявления граждан, сменивших имена. Неизвестно, сколько людей сейчас находятся в аэропорту и не могут вылететь из-за внезапной проверки.

В дипмиссии добавили, что сотрудники посольства выехали на к застрявшим кыргызстанцам.

«Известно, что прилетели три рейса. Многих пассажиров не выпускают из аэропорта», — сказали представители кыргызской диаспоры изданию 24.kg.

Кыргызстанцы, застрявшие в аэропорту «Шереметьево» 7 октября. Фото: Посольство Кыргызстана в России

Издание kaktus.media, ссылаясь на очевидцев, сообщило о порядка 300 кыргызстанцев, застрявших из-за проверки. В Москву прилетели рейсы из Бишкека, Оша и Тамчы.

«Тех, кто с детьми, отпустили сразу, а других продолжают проверять», — рассказали очевидцы.

Это не первый подобный случай. 7 октября из-за аналогичной проверки из аэропорта не могли выбраться около 100 кыргызстанцев, прилетевших из Оша.