Президент Садыр Жапаров на пресс-конференции заявил, что зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов неправильно выразился, говоря о работе кабмина с парламентом. «Эдиль Байсалов поддался эмоциям. Он неправильно выразил свои мысли, говоря, что кабмин будет работать только с 50-60 депутатами. Ведь все знают, что в течение 10 лет, при которых заявляли о парламентском правлении, по сути, кабинет министров превратился в раба спикера Жогорку Кенеша и нардепов. Мы будем работать со всеми депутатами», — сказал Жапаров. По его словам, Байсалов имел ввиду, что теперь правительство будет работать на народ, а не на депутатов. Ранее недавно назначенный замглавы кабмина Байсалов в эфире передачи «Азаттыка» «Эксперттер талдайт» 13 октября заявил, что после формирования нового парламента кабмин будет работать только с теми, «кто будет поддерживать политику президента». «Какие бы партии не прошли [в парламент], там создастся парламентское большинство, которое будет стабильно поддерживать политику президента. Нам сейчас не важно мнение всех 90 депутатов. Мы не будем бегать за каждым депутатом, будем работать с 45 или 50 депутатами. Они будут принимать наши законы. Остальные [депутаты], я скажу, даже если будут возражать и топать ногами, нас [кабмин] это не будет волновать. Вы не сможете нас отвлечь. Мы не будем ждать вашего одобрения. Мы пойдём по пути развития», — заявил Байсалов. Его раскритиковали другие политики. Лидер партии «Улуттар Биримдиги» Мелис Мырзакматов заявил, что таким образом «нынешняя власть раскрыла свои планы». Он призвал Байсалова соблюдать Конституцию, где написано, что «народ — единственный источник государственной власти». По теме: Эдиль Байсалов: Кабмин будет работать с депутатами, поддерживающими политику президента Будем «народными» и «ответственными» — Эдиль Байсалов о планах нового кабмина

