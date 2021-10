Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев живёт в госрезиденции «Ала-Арча». Об этом на своей пресс-конференции 23 октября заявил президент Садыр Жапаров. «Кто там может проживать — решаю я и управделами. Я дал согласие. Ему нужна безопасность. Вы видите, как он работает в последнее время», — сказал он. Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Фото: Facebook Камчыбека Ташиева Ранее директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обратилась к президенту Садыру Жапарову и потребовала предоставить список чиновников и других людей, которые проживают в госрезиденции № 1 «Ала-Арча» и других госрезиденциях. Тогда пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев отметил, что запрос Джакуповой поступил в управделами президента и эта структура должна подготовить ответ. Но спустя месяц Джакупова сообщила, что ответа так и не поступило. Почему это важно? Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что глава ГКНБ и ближайший соратник президента Камчыбек Ташиев проживает в «Ала-Арче». Ташиев не входит в список государственных лиц, имеющих право на проживание в резиденции. Кроме этого, Youtube-канал Temirov Live опубликовал материал — они нашли косвенные доказательства того, что на территории госрезиденции была проведена свадьба сына Ташиева. Так, гражданское общество задалось вопросом, действительно ли глава ГКНБ проживает в госрезиденции. Правовая клиника «Адилет» во главе с юристкой Чолпон Джакуповой обратилась к президенту. Тогда же Джакупова отметила, что все пять государственных резиденций содержатся за счет налогоплательщиков. Также счета специальной больницы, детского сада, автотранспортного предприятия, охотничьего хозяйства, строительного предприятия и многих других объектов оплачиваются из госбюджета. Юристка заявила, что это и есть самая настоящая коррупция, когда чиновники создают себе комфортные условия жизни за счет народных денег. Она отметила, что Управделами президента и правительства в 2021 году из государственного бюджета было выделено 662 млн сомов. Это на 8 млн сомов больше по сравнению с прошлым годом. Читать еще: СМИ сообщили, что в госрезиденции «Ала-Арча» прошла свадьба сына Ташиева. В резиденции это отрицают

