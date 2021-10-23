Президент Садыр Жапаров на пресс-конференции заявил, что не считает бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева, который находится под стражей, политическим узником.

«Я его не закрывал. Я не считаю Атамбаева политическим узником, потому что у него не одно, а десятки уголовных дел», — сказал Жапаров.

При этом себя он назвал политузником. По его словам, его просто так задержали за дело четырехлетней давности.

«Причем задержали не только меня одного, но и еще 13 близких мне людей. Вы знаете, среди них был и мой родной брат. В чем их вина? Их освободили спустя полгода, а меня оставили. Что это, если не политзаключение», — заявил он.

В 2017 году Жапаров был задержан по делу о захвате заложников. Суд приговорил его к к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. При этом сам заложник — экс-губернатор Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев — был не согласен с обвинением и выступал в поддержку Садыра Жапарова. Жапаров отбывал наказание в колонии, когда сторонники освободили его после захвата Белого дома в октябре 2020 года. Позже суд пересмотрел дело Жапарова и не нашел состава преступления.

«Попытка суицида» или «попытка убийства»

Также на пресс-конференции президента попросили рассказать о его ранении хлебным ножом в 2017 году, когда он находился в СИЗО.

«Это большая политика. Алмазбек Атамбаев сейчас в тюрьме. Пусть он выйдет, у меня есть что сказать ему», — ответил Жапаров.

В апреле 2017 года ГСИН сообщила, что Садыр Жапаров вскрыл себе вены ножом для хлеба. Сообщалось, что арестованный также пытался порезать себе шею. Однако супруга Жапарова и его представитель заявили, что это было покушением на убийство.

Жээнбекова не лишат статуса экс-президента

Кроме этого Жапаров ответил на вопрос об экс-президенте Сооронбае Жээнбекове. Он заявил, что «вопрос о снятии с него статуса экса не стоит» и добавил, что надо прекращать выгонять президентов.

*В Кыргызстане вместе с Жапаровым уже шесть президентов. Из пяти бывших глав государств статус эксов сохранили лишь Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков. Аскара Акаева, Курманбека Бакиева и Алмазбека Атамбаева лишили этого статуса, первые два политика бежали из страны, на них и их членов семьи были возбуждены уголовные дела.

Атамбаев и Жээнбеков.

Жапаров заявил, что в октябре прошлого года он не проводил никаких переговоров с Жээнбековым. По его словам, он сам решил подать в отставку, так как это было требованием народа.

Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября 2020 года после того, как парламент утвердил Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Жээнбеков заявлял, что готов покинуть пост главы государства после парламентских выборов, однако сторонники Жапарова требовали его немедленной отставки.