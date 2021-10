Рассказ является полностью вымышленным. Написан в рамках проекта «Жаштар тандайт», который реализует IDEA Центральная Азия Осенняя пора. Два месяца назад жители села Чок-Тал стали свидетелями необычного свечения на небе — будто сюда упала звезда и пропала, едва достигнув воды. Жители не поняли, что произошло. Позже им стало известно об упавшем метеорите. Жители вели поисковые работы, но они не принесли успеха. Власти страны утверждают, что метеорит испарился после столкновения с воздухом. Но с недавних пор поверхность озера стала светиться, а птицы, которые облюбовали озеро, пропали. Каждый день Азамат пытается найти ответ этим таинственным событиям. Наступила осень, похолодало. Листья, срываясь с деревьев, порывами ветра прибились к окну. Возле нее растет яблоня, которая своей высотой подпирает небо. Среди зарослей виднеется берег великолепного Иссык-Куля. Азамат, высокий и смуглый, смотрит в окно и наблюдает за происходящим снаружи. Глядя на спелые зимние яблоки в саду, он заметил фиолетовые пятна на них. — Мама, видимо в этом году яблоки из-за холода начали портиться, — сказал он. — Этот сорт яблок не портится из-за холода, сынок. Ведь мы каждый год в это время собирали их, и они не портились, — сказала мама Азамата и продолжила свои записи. Динара эже работает врачом в селе. — Да, но яблоки с такими черными пятнами никто не захочет покупать? Ведь мы хотели с их продажи купить ноутбук. Тут вмешался в разговор отец, который помогал жене с подсчетами: — Таких фиолетовыми пятен никогда не было на яблоках. Я думаю, что это все последствия звезды, которая упала в озеро. А вдруг мы вообще не сможем купаться в озере? Значит, не приедут отдыхающие, и мы останемся без заработка… — Но мы каждый день проверяем озеро. Видимо самостоятельно решить эту проблему не сможем, — тяжело вздохнула Динара. Азамат взглянул на мать: — И что, теперь мы должны сидеть сложа руки? Кто это сможет решить? — взглянул Азамат на родителей с вопросительным взглядом. Мать Азамата оторвала взгляд от бумаг, посмотрела на него некоторое время и сказала: — Единственный источник государственной власти, сынок, это народ. Поэтому этот вопрос должны решать выбранные нами представители. Это Жогорку Кенеш, или парламент. — Это понятно мама, но как они могут решить нашу проблему? — Сынок, они должны обсудить с нами и найти оптимальное решение. Если будет такая необходимость, примут закон. Отец, складывая бумаги в портфель, посмотрел на Азамата и сказал: — Каждый гражданин страны платит налоги. Эти средства попадают в государственный бюджет, которой утверждают депутаты парламента. Собранные у народа деньги, должны распределяться правильно, с учетом потребностей общества. Они должны предусмотреть и чрезвычайные ситуации и природные катаклизмы. Во время разговора Азамату показалось, что состояние яблок ухудшилось. — Это понятно, что парламент состоит из народных избранников, ну а кто будет проверять выполненную работу, если все останется на словах? — Сынок, власть делится на три направления по своим полномочиям, которыми она наделена. Так, у нас есть законодательная, исполнительная и судебная власть. Парламент издает законы, а исполнительная власть реализует их — это президент и правительство. Но и тут уже члены правительства назначаются с согласия парламента. Как сказал твой отец, депутаты заслушивают отчет правительства о том, на что были потрачены деньги, собранные с населения, — мать Азамата закончила писать и передала бумаги отцу. — А какое отношение все это имеет к третьей ветви власти?, — вопросительно посмотрел Азамат на отца, который держал в руках бумаги. — Я понимаю, о чем ты думаешь. Да, суды независимы, но они подчиняются Конституции и другим законам. Суды вершат правосудие только на основе закона. Значит, их работа имеет прямое отношение к законам, которые принимаются в Жогорку Кенеше. — А кто назначает судей? — Председатели Конституционного и Верховного судов избираются с согласия парламента. Значит, парламент за это тоже ответственен — яблоко с ветки упало на землю, Азамат выглянул в окно. Яблоки, упавшие на землю, рассыпались на куски, а над ним встал дым. Азамат взглянул на телефон — его подруга Аяна прислала фотографию покрывшейся серо-бурыми пятнами груши. Азамат задумался, все ли в порядке с грушами в его саду. Его мама закончила делать записи и начала накрывать на стол, пока отец пошел собирать яблоки. — Эхх, если бы мы с Аяной были бы депутатами…, — сказал Азамат. Его мама Азамата посмотрела на него с улыбкой: — Сынок, тебе только исполнилось 18, подожди еще семь лет. Депутатом может стать гражданин достигший 25 лет. Например, наш сосед Вова тоже может стать депутатом, ведь Кыргызстан многонациональная страна. Они хорошо знают проблему своего сообщества и нации. Кандидатом в депутаты могут стать также люди с инвалидностью. Если парламент будет состоять из разных этносов, из разносторонних людей, то проблема каждого человека в стране будет доступна до властей, — в это время домой зашел отец Азамата с яблоками на руках. Видимо метеорит действительно оказал воздействие на яблоки, даже запах изменился. Азамат в это время стал мечтательно озвучивать мысли в слух — «Было бы замечательно, если бы в парламенте были и представители молодежи. Так как наше мнение тоже важно, правда же?». Он посмотрел на свою мать, с любопытством, что же она ответит. — Да, молодые люди должны быть в парламенте. Потому что в стране немало молодежи. Но вы можете проголосовать за того, кто будет представлять ваши интересы. Выбор молодежи тоже очень важен, — сказала мама Азамата. В это время в помещение зашла его тетя со слезами на глазах. Увидев ее состояние, Динара чуть не уронила тарелку и подбежала к сестре. Тетя Азамата, задыхаясь от слез, не могла сказать ничего внятного. — Что случилось,Сабира?! Что с тобой? Все в порядке? — Динара начала суетиться и вытирать слезы сестре. — Мой муж кашляет, его рвет уже два дня. Я думала, что ему помогут лекарства. Но сегодня ему стало трудно дышать. Ты же врач, может сходишь и смотришь его». Динара задумалась о том, что это метеорит влияет на здоровье человека. В этот момент Азамат услышал музыку, стучащую в окно сквозь густые заросли в саду. Пока он слушал, музыка продолжала звучать, казалось играл гимн… Продолжение сможете прочитать в следующем выпуске 26 октябрда. Автор текста: Найзабек Мукамбетов Иллюстрация: Дарья Удалова

