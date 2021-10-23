Кыргызские кикбоксеры завоевали три медали на Чемпионате мира в Италии. Об этом на своей официальной странице сообщила Федерация кикбоксинга Кыргызстана.

Спортсмен Икбол Фозилжанов стал обладателем серебряной медали Чемпионата мира по кикбоксингу. Он выступал в весовой категории до 63,5 килограммов.

В финале Фозилжанов встретился с россиянином Виктором Михайловым. По единогласному решению судей в этом бою выиграл соперник.

Также Алексей Федосеев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. Он выступал в дисциплине «лоу-кик» в весовой категории до 63,5 кг.

Еще одну бронзу выиграл универсальный боец Чынгыз Бегматов. Он выступал в разделе «кик-лайт» и сумел пробиться в полуфинал.