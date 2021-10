Кыргызский певец Адилет Жумабеков прошёл слепое прослушивание в российский проект «Голос». Он исполнил песню End Of The Road группы Boyz II Men. К Жумабекову повернулись сразу три наставника: Дима Билан, Александр Градский и Леонид Агутин. «Это было очень крепкое выступление. Диме (Билану) даже в какой-то момент показалось, что вы носитель языка. Настолько вы были свободны, органичны в этой музыке. И я очень рада, что вы в проекте, несмотря на то, что я не повернулась», — отметила другая наставница проекта Пелагея. В итоге певец выбрал себе в наставники Диму Билана. Ранее ещё один кыргызстанец прошел слепое прослушивание шоу «Голос». Александр Волкодав спел песню Supergirl группы Reamonn. К нему повернулись Александр Градский и Пелагея. Волкодав выбрал команду Пелагеи. До этого в 2016 году в этом музыкальном проекте участвовал кыргызский певец Кайрат Примбердиев. Он дошел до финала и занял третье место. Кайрат Примбердиев взял третье место в финале шоу «Голос»

