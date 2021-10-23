Министр энергетики Доскул Бекмурзаев сообщил журналистам, что Таджикистан приостановил экспорт электроэнергии в Кыргызстан после того, как «поднялся кипиш».

Доскул Бекмурзаев.

«После выхода информации об импорте электроэнергии из Таджикистана у них тоже поднялся кипиш, ведь у них тоже есть политики. Электроэнергию мы успели получить только в течение четырех дней», — заявил Бекмурзаев.

При этом, договор с Таджикистаном они заключить не успели.

В начале октября министр энергетики сообщил, что с 1 числа Кыргызстан начал получать электроэнергию от Таджикистана. Однако через несколько дней власти соседней страны опровергли его слова.

«Таджикские коллеги обратились к нам и предложили свою электроэнергию. Звонок был вчера, а сегодня уже, пару часов назад, в южные регионы начались поставки электричества. В сутки мы получаем по миллиону киловатт часов электроэнергии. За месяц есть возможность получить от 30 до 50 млн киловатт часов электроэнергии», — сказал 1 октября первый замглавы кабмина Азиз Аалиев.

Но в министерстве энергетики Таджикистана заявили, что они не направляли в Кыргызстан предложения о возможности экспорта электроэнергии.