Депутатка Наталья Никитенко на своей странице в фейсбуке снова раскритиковала власти за передачу части ТЭЦ Бишкека в использование казахско-британской компании Hampton Resources limited. По её словам, «подмена понятий и манипулирование терминами становятся визитной карточкой новой власти». Депутатка отметила, что в постановлении указан уголь марки «КО» — коксовый отощенный, который в теплоэнергетике почти не используется. «Уголь марки КО — это не карагандинский обогащенный, а коксовый отощенный. Его применяют для производства металлургического кокса. И никакого отношения он не имеет ни к обогащенным углям, ни к экологии. Правда ли что при апробировании этого угля вышел из строя один из котлов? Насколько полным был этот эксперимент? И самое главное, почему до сих пор не говорят о цене этого угля? Правда ли что его стоимость выше традиционных марок?» — задала вопрос Никитенко. Кроме этого депутатка потребовала ответы на свои вопросы о передаче ТЭЦ. Что за вопросы? 1. Зачем вы отдаете в аренду часть оборудования ТЭЦ? Почему только котлоагрегаты? На ТЭЦ работает профессиональный и опытный коллектив, который знает, что делать с углем. 2. ТЭЦ-стратегический объект, можно ли допускать к его управлению сомнительных иностранцев? 3. Когда был объявлен тендер? Почему именно Hampton Resources Limited? Что это за компания? 4. На основании чего правительство приказывает акционерному обществу? Кыргызстан стал частным предприятием группки людей? «Соблюдайте все необходимые процедуры и работайте. И не надо рассказывать о качестве угля», — заявила депутатка. Никитенко также заявила о том, что два члена кабинета министров тайно съездили в Казахстан и посетили компанию Hampton Resources Limited. Она усомнилась в том, что они могут «на глаз» определить качество угля и в том, не имела ли здесь место коррупция. «У меня, тысяч граждан, признанных экспертов, сотрудников ТЭЦ, минэнерго, ветеранов отрасли есть сомнения. Их нет только у нескольких человек, запятнавших себя прошлым скандалом по ТЭЦ, закупавшим плоскогубцы за 600$. Дайте ответы на все вопросы, а не выборочно, и не манипулируя. Если встанет ТЭЦ, вопросы задавать будет поздно», — заявила Никитенко. Ранее депутатка также в фейсбуке раскритиковала правительство за плохую подготовку к отопительному сезону. *Авария на ТЭЦ Бишкека — 26 января 2018 года из-за аварии бишкекчане на несколько дней остались без отопления в аномальные морозы. До этого ТЭЦ модернизировали, потратив кредитные $386 миллионов. После аварии было возбуждено уголовное дело модернизации ТЭЦ. По этому делу суд приговорил премьера Сапара Исакова и бывшего главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева к лишению свободы сроком на 15 лет. Также были осуждены и приговорены к штрафам несколько других чиновников. Читать по теме: Депутатка Никитенко раскритиковала власти за передачу оборудования ТЭЦ казахской компании Котлы и оборудование ТЭЦ Бишкека передают в распоряжение частной компании — что происходит?

