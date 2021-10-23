Президент Садыр Жапаров на своей пресс-конференции заявил, что в октябре 2020 года он не захватывал власть, а наоборот, сделал всё по закону.

«Вы все говорите, что Жапаров и Ташиев захватили власть. Когда захватили ГКНБ, МВД, Генпрокуратуру, я, наоборот, сказал, что все должно быть по закону. Вы все были свидетелями. Я захватил какое-то учреждение? Ташиев захватил? Нет, мы собрали депутатов и я законно получил должность премьер-министра», — заявил Жапаров.

Он также добавил, что «будь революция или массовые беспорядки, мы должны прекратить захваты госучреждений».

При этом в своем первом крупном интервью российскому изданию «Коммерсант» после оглашения итогов досрочных президентских выборов, Жапаров заявлял, что сделал революцию из тюрьмы. Он рассказал, что три с половиной года он напрямую связывался с народом через соцсети и мессенджеры.

По его словам, пока он был в тюрьме, он помогал простым гражданам, оказавшимся там.

«Больше ста человек, которые ко мне обращались, вышли из тюрьмы, пока я сидел. Они начали работать на меня, распространять информацию, что я хороший человек. Когда я вышел, они все находились на митингах, поддерживали меня. Вот и весь секрет третьей революции», — заявил Жапаров в своем интервью.

Что произошло в октябре 2020 года?

4 октября 2020 года со множеством грубых нарушений прошли парламентские выборы. По всей стране наблюдался массовый подвоз избирателей, подкуп голосов, применение админресурса, массовая регистрация по форме №2.

Наблюдатели «Клоопа» фиксировали тысячи нарушений на избирательных участках.

По итогам, которые огласила ЦИК, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходили партии, приближенные к действующей власти — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В эту же ночь кыргызстанцы вышли на митинги, так как были недовольны результатами выборов. Тогда произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, в результате чего был захвачен Белый дом.

Во время беспорядков митингующие освободили из под стражи бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Сапара Исакова и экс-депутата Садыра Жапарова.

Позже Жапаров провозгласил себя премьер-министром, а ряд депутатов поддержали его. Однако с этим решением были не согласны активисты и другие депутаты, заявляя, что назначение Жапарова было нелегитимным.

10 октября депутаты шестого созыва все же избрали Жапарова на пост премьер-министра, собрав кворум для легитимности назначения.

После вступления в должность премьера Жапаров заявил, что будет требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Уже 16 октября Жапаров стал и.о. президента страны, так как Жээнбеков ушел в отставку, а спикер парламента Канат Исаев отказался от этих полномочий.

Затем Жапаров инициировал референдум по форме правления и досрочные выборы президента, на которых и одержал победу. Вместе с этим избиратели в тот день проголосовали за президентскую форму правления.