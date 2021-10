Президент Садыр Жапаров на своей пресс-конференции сообщил, что в 2021 году на борьбу с пандемией COVID-19 власти Кыргызстана потратили 3 млрд сомов. По словам Жапарова, на эти средства были подготовлены 9 стационаров на 1700 койко мест, приобретены новые мобильные клиники и препараты. «На сегодня открыты 900 пунктов вакцинации, 40 процентов населения получили первую дозу вакцины, 30 процентов — две дозы. На 20 млн долларов купили вакцины для населения», — сказал он. Он также подчеркнул, что в прошлом году Кыргызстан получил $350 млн от международных доноров на борьбу с пандемией, но эти деньги были использованы нецелесообразно. При этом в начале 2021 года минфин сообщал, что на борьбу с коронавирусом в этом году предусмотрено 2,4 млрд сомов. После смены власти в октябре 2020 года было возбуждено уголовное дело, связанное с пандемией COVID-19 в Кыргызстане. Тогда глава финпола Сыймык Жапыкеев рассказал журналистам, что скоро последуют новые задержания бывших чиновников, курировавших борьбу с COVID-19. По его словам, в этом были замешаны бывшие премьер-министры Мухаммедкалый Абылгазиев, Кубатбек Боронов и вице-премьер Алтынай Омурбекова.

