Президент Садыр Жапаров поручил ввести урок религиоведения в школах Кыргызстана. Он считает, что учителя должны учить детей религии. «Я дал задание министерству. Мы будем брать в пример программы других стран, где обучают религии. В школах надо ввести религиоведение не только по исламу, но и по другим религиям. Учителя должны обучать этому, и тогда будет мир», — заявил президент. О своих планах внедрить в школьную программу урок религиоведения Жапаров говорил не первый раз. В декабре 2020 года он заявил, что «из-за недостатка религиозных знаний окончивших 11 класс детей легко вербуют в Сирию». «Сейчас много выпускников исламских университетов, у которых нет работы — около тысячи человек. Они будут преподавать детям в одной религии, в направлении нашего Муфтията. Тогда в течение 10-15 лет все войдет в одно русло. Это только в планах, мы обсудим и посоветуемся с муфтиятом, религиозными деятелями и специалистами министерства образования. Но это есть в планах», — заявлял тогда политик. После этого Жапаров подвергся критике со стороны гражданских активистов и правозащитников, которые отмечали, что Кыргызстан — светская страна. Позже и сам Жапаров отмечал, что Кыргызстан — светская многоконфессиональная страна и добавил, что в стране подавляющее большинство населения составляют мусульмане.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!