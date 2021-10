Президент Садыр Жапаров 23 октября на своей пресс-конференции сообщил, что не намерен привлекать на госслужбу экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова. Он заявил, что называть менеджером Матраимова могут только «отдельные блогеры». «У нас же такой государственной кадровой политики нет. Он выплатил государству 2 млрд сомов, часть имущества в качестве признания своей вины», — сказал президент. Если под блогерами Жапаров имеет ввиду отдельных депутатов Жогорку Кенеша, то это действительно так. Ведь именно депутаты нахваливали менеджерские способности экс-таможенника, признавшегося в коррупции, и просили вернуть его обратно в кабмин. Кто же эти «блогеры» в парламенте? В начале октября депутат Мейкин Абдалиев успел дважды похвалить Матраимова за его профессиональную работу в Таможенной службе. Депутат Мейкинбек Абдалиев. Скриншот трансляции заседания Жогорку Кенеша. Он использовал аргумент о том, что Матраимов выстроил большую сеть грузоперевозок и это позволяло предпринимателям конкурировать с Казахстаном. Абдалиев считает, что весь бизнес в итоге ушел в Казахстан, потому что были разрушены схемы Матраимова. Согласно журналистским расследованиям, Матраимов курировал коррупционную сеть в таможне, которая помогала бизнесмену Хабибуле Абдукадыру провозить дорогие товары через Кыргызстан под видом дешевого текстиля, не уплачивая должных налогов. Он также посоветовал новому главе Таможенной службы Самату Исабекову «не стесняться» и обращаться к Матраимову, чтобы воспользоваться его опытом работы на таможне. Он считает, что это поможет кыргызскому бизнесу с поставками товаров из Китая. На самом деле кыргызские дальнобойщики не раз протестовали и обращались в СМИ с жалобой на компанию «Абу Сахий» Хабибулы Абдукадыра. Машины компании спокойно пересекали границы с Китаем, а кыргызские дальнобойщики сталкивались с препонами, давлением и угрозами. После того, как глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сходил на один той вместе с Райымбеком Матраимовым, депутаты Жогорку Кенеша один за другим начали обелять экс-таможенника с высоких трибун. Бактыбек Райымкулов из фракции «Республика Ата-Журт» заявил, что Матраимова нужно вернуть в кабинет министров и обратился с этим предложением к Ташиеву. По его словам, экс-таможенник — один из лучших джигитов, а те кто очерняют его — шпионы, которые несут для страны угрозу. Депутат Бактыбек Райымкулов. Скриншот трансляции заседания Жогорку Кенеша. После него новенький депутат Шайлообек Атазов высказался в защиту Матраимова. Депутат Шайлообек Атазов. Скриншот трансляции заседания Жогорку Кенеша. «По поводу Райымбека Матраимова, нужно таких менеджеров привести в наше правительство. Если он [глава ГКНБ Камчыбек Ташиев] сидит с ним за одним столом, что с того? Он [Матраимов] разве преступник?» — ответил Атазов Дастану Бекешеву. Затем Атазов заявил, что решить, коррупционер Матраимов или нет, может только суд. «Докажи на суде и потом ты [Дастан Бекешев] можешь говорить», — заявил Атазов. Но видимо Атазов упустил тот самый день, когда Первомайский районный суд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Надо отметить, что Атазов и Райымкулов не раз посещали митинги в защиту Матраимова. Кроме них коррупционера поддерживали и депутаты Мирлан Бакиров, Таабалды Тиллаев и Искендер Матраимов. Матраимов и коррупция Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Гостаможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Райымбек Матраимов в центре. В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана. Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского». Клан Матраимовых оказал большое влияние на кыргызскую политику — его старший брат Искендер Матраимов депутат парламента. Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с Матраимовыми и властями заняла второе место на выборах в парламент 4 октября 2020 года. Однако результаты выборов были отменены после того, как недовольные граждане захватили Белый дом в Бишкеке. Основной причиной митингов стал использованный административный ресурс на выборах, а также подкуп голосов избирателей и фальсификации. Чаще всего в подкупе голосов обвиняли именно «Мекеним Кыргызстан».

