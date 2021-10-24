Несколько СМИ сообщили, что Центризбирком рассмотрит жалобу на кандидата Шаирбека Ташиева, родного брата главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

По их данным, Камчыбек Ташиев подарил дом одной семье из села Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области. Отмечается, что он полностью оплатил строительство этого дома.

В сети распространились фотографии с торжественного вручения ключей главе этой семьи.

Ташиев вручает ключи. Фото: фейсбук Пери Орозбековой.

Однако, по закону, близкие родственники кандидатов в депутаты не могут заниматься благотворительной деятельностью во время выборов.

Ведь родной брат главы ГКНБ Шаирбек Ташиев баллотируется в депутаты Жогорку Кенеша. К тому же он выдвинул свою кандидатуру именно по Джалал-Абадскому одномандатному избирательному округу.

Шаирбек Ташиев 8 октября сообщил, что хочет участвовать в предстоящих парламентских выборах. Он заявил, что этого просит народ.

Чем занимался Шаирбек Ташиев?

Шаирбек Ташиев — был госслужащим, а также занимался частным предпринимательством.

Шаирбек Ташиев. Скриншот видео

По словам Ташиева, он начал свой профессиональный путь в качестве специалиста в отделе международных отношений в Джалал-Абадском государственном университете. В 2001 году он начал работать в администрации Октябрьского района Бишкека, в тот же год стал главным специалистом Госантимонопольной комиссии.

В 2003-2013 годы Шаирбек Ташиев работал на таможне «Джалал-Абад». Тогда Ташиев прошел путь от инспектора до заместителя начальника управления.

В 2013 году Шаирбек Ташиев организовал митинг В Джалал-Абаде, требуя освобождения брата Камчыбека Ташиева. Митингующие захватили областную администрацию и перекрыли автодорогу Бишкек — Ош.

Позже, шестерых митингующих обвинили по статьям «Массовые беспорядки» и «Хулиганство» — среди них были Шаирбек Ташиев и нынешний глава Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев. В декабре 2013 года Джалал-Абадский областной суд признал их виновными и приговорил каждого из подсудимых к трем годам условно.

После ухода из таможни Шаирбек Ташиев возглавил «Кыргызско-узбекско-азербайджанский Джалал-Абадский нефтеперерабатывающий завод». В 2016 году был избран депутатом Джалал-Абадского городского кенеша от партии «Ата-Журт».

В 2020 году Шаирбек Ташиев участвовал в парламентских выборах от партии «Мекенчил», которую основал его родной брат.

Тогда «Мекенчил» не прошла в парламент, а результаты выборов стали основой для митингов и беспорядков, приведших к смене власти.

В итоге результаты выборов были аннулированы, а к власти пришел Садыр Жапаров и его соратник Камчыбек Ташиев.

После смены власти Верховный суд отменил обвинительный приговор в отношении Шаирбека Ташиева и других обвиняемых и отправил дело на пересмотр.

Во власть пришел и сын Камчыбека Ташиева — Тай-Мурас — он получил мандат от партии «Ата-Журт Кыргызстан» в Джалал-Абадском горкенеше. Через полгода он написал заявление об отказе от мандата, заявив, что ему пока рано заниматься политикой.

Партию «Ата-Журт Кыргызстан» связывают с Камчыбеком Ташиевым, но сам глава ГКНБ опровергает эту информацию.

Выборы депутатов в Жогорку Кенеш назначены на 28 ноября 2021 года. Они будут проходить по смешанной системе, всего будет 90 депутатов. 54 депутата будут избраны по партийной системе, а 36 — по одномандатным округам. Всего заявки на участие в выборах подали 387 человек.