В ночь на 24 октября в в Жайылском районе Чуйской области, на 154 километре автодороги Бишкек-Ош произошла авария. Погибли два человека, еще 10 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, две машины марки Toyota Estima и Toyota Camry столкнулись в Суусамырской долине. Двое мужчин скончались на месте.

Фото: Пресс-служба МЧС.

Среди пострадавших был один ребенок. Всех их госпитализировали в Карабалтинскую горбольницу на машинах скорой помощи и попутных автомобилях.

Прибывшие на место ДТП спасатели вытащили тела погибших и передали их сотрудникам МВД.

По данным ГУОБДД на 2 сентября, с начала 2021 года 497 человек стали жертвами аварий. Всего зафиксировано 4 637 автокатастроф, в которых травмы получили 6 900 человек.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост ДТП по всем основным показателям, по количеству смертности и раненых. В порядке 95% ДТП происходят по причине человеческого фактора, то есть водители допускают нарушения или не знают правил дорожного движения. Кроме того, большинство из них не соблюдают культуру поведения на дорогах», — сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) Азамат Исраилов.