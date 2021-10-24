Минздрав развернул дополнительный временный инфекционный стационар для госпитализации и лечения детей с ОРВИ и внебольничной пневмонией. Стационар открыт на базе Республиканского диагностического центра. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения и соцразвития.

Стационар. Фото: Пресс-служба минздрава.

Туда будут направлять детей со средней степенью тяжести развития болезней.

Открытие стационара связано с сезонным эпидемическим подъемом острых респираторных вирусных инфекций, потому что Городская детская больница и Наццентр охраны материнства и детства уже переполнены.

«Кроме того в период эпидемиологического подъема ОРВИ и гриппа Центры семейной медицины города Бишкек будут работать и в выходные дни», — добавили в министерстве.

Также в минздраве напомнили о необходимости мыть руки и применять антисептики, носить маски и избегать мест массового скопления людей для профилактики ОРВИ и COVID-19.



