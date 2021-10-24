Еще троих кыргызстанцев не стало за минувшие сутки — минздрав подтвердил их смерть от коронавируса. Министерство утверждает, что они были невакцинированы.

Кроме того, за сутки вирус подтвердили у 96 человек. 52 из них в Бишкеке, 15 в Иссык-Кульской области и 13 в Чуйской.

По пять новых зараженных в Таласской и Джалал-Абадской областях. Четыре — в Баткенской, по одному случаю зафиксировали в Ошской и Нарынской областях.

Выписаны из больниц по выздоровлению 54 человека, но в стационарах все еще остаются 689 человек.

Общее число заражений за пандемию достигло 180 563 случаев, из них выздоровели 175 061, скончались — 2 653.

За прошедшие сутки вакцину получили 6 993 человека, из них 4 124 первую дозу и 2 869 вторую.