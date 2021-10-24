Пресс-служба посольства Китая в Кыргызстане на своей странице в инстаграме опубликовала фотографию озера Иссык-Куль, снятую китайскими космонавтами.

Сообщается, что снимок был сделан с космической станции «Тяньгун», которая находится на низкой околоземной орбите на высоте 340-450 километров над поверхностью Земли.

«Вот так соединяются горы и реки», — написали в пресс-службе посольства.

На фото видно не только озеро, но и горы и реки вокруг него. Также справа от Иссык-Куля видна пустыня Такла-Макан, которая находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.